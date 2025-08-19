Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları açıklandı

- Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Uzun bir aradan sonra Avrupa'da boy gösterecek olan kırmızı-beyazlılar, bu önemli maçta galibiyet peşinde... Peki, Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev mücadeleye dair son detaylar...

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile maç yapacak. Kırmızı beyazlılar bu maça, Atatürk forması ile çıkmak istedi, bu konu Yunan basınında da yer aldı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç öncesi son gelişmeler merek konusu oldu. Peki Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, bilet fiyatları belli mi? İşte tüm detaylar... 

PANATHİNAİKOS-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Panathinaikos-Samsunspor maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Karşılaşma canlı olarak HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

PANATHİNAİKOS-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Panathinaikos-Samsunspor maçını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Juan Martinez Munuera’nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez Mateo Busquets Ferrer üstlenecek. VAR’da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR’da Johan Hamel görev yapacak.

JUAN MARTİNEZ MUNUERA NERELİ?

Juan Martinez Munuera 13 Temmuz 1982 tarihinde İspanya’nın Benidorm kentinde dünyaya geldi. La Liga'da aktif olarak görev yapan deneyimli hakem, UEFA tarafından ikinci kategori hakem sınıfında yer alıyor. İspanyol kökenli olan Munuera, uzun yıllardır İspanya futbol liglerinde ve uluslararası turnuvalarda hakemlik yapmakta.

SAMSUN - PANATHİNAİKOS BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Samsunspor kulübünden yapılan açıklamada, Panathinaikos ile deplasmanda oynanacak maçın biletlerinin satışa çıktığı duyuruldu. Deplasman tribünü bilet fiyatının 720 lira olduğu kaydedildi. Kulüp, yurt dışına seyahat edecek taraftarlar için Schengen Vizesi zorunluğu hatırlatıldı. Bilet alırken bu gerekliliğe dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. 

