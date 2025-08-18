Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'de bu 5 takım kayıpsız ilerliyor! İşte haftanın sonuçları

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ikinci haftası Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasıyla sona erdi. 9 maçta toplam 14 kez fileler havalanırken, 5 takım 6 puana ulaşarak kayıpsız ilerleyişini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

EN GOLLÜ GALİBİYET

9 müsabakanın oynandığı haftada en gollü galibiyetleri Galatasaray ve Konyaspor (3-0) elde etti.

5 TAKIM 6 PUAN TOPLADI

İki ekibin yanı sıra Antalyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor da deplasmanda aldıkları 3'er puanla 2. haftada 6 puana ulaşan 5 takım oldu.

Süper Lig'de bu 5 takım kayıpsız ilerliyor! İşte haftanın sonuçları - 1. Resim

FENERBAHÇE'DEN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Geçtiğimiz hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, ilk lig maçına İzmir'de çıkarken, Göztepe ile golsüz berabere kalarak sezona puan kaybıyla başladı.

Süper Lig'de bu 5 takım kayıpsız ilerliyor! İşte haftanın sonuçları - 2. Resim

BEŞİKTAŞ UZATMALARDA 3 PUANI KAPTI

İlk lig maçını taraftarı önünde oynayan Beşiktaş ise galibiyet golünü uzatma dakikalarında attı.

Süper Lig'de bu 5 takım kayıpsız ilerliyor! İşte haftanın sonuçları - 3. Resim

Haftanın maçları ve sonuçları:

Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0
Kocaelispor - Samsunspor: 0-1
Göztepe - Fenerbahçe: 0-0
Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 0-0
Konyaspor - Gaziantep FK: 3-0
Gençlerbirliği - Antalyaspor: 0-1
Başakşehir - Kayserispor: 1-1
Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1
Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-1

