Süper Lig'de bu 5 takım kayıpsız ilerliyor! İşte haftanın sonuçları
Süper Lig'in ikinci haftası Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasıyla sona erdi. 9 maçta toplam 14 kez fileler havalanırken, 5 takım 6 puana ulaşarak kayıpsız ilerleyişini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
EN GOLLÜ GALİBİYET
9 müsabakanın oynandığı haftada en gollü galibiyetleri Galatasaray ve Konyaspor (3-0) elde etti.
5 TAKIM 6 PUAN TOPLADI
İki ekibin yanı sıra Antalyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor da deplasmanda aldıkları 3'er puanla 2. haftada 6 puana ulaşan 5 takım oldu.
FENERBAHÇE'DEN KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Geçtiğimiz hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, ilk lig maçına İzmir'de çıkarken, Göztepe ile golsüz berabere kalarak sezona puan kaybıyla başladı.
BEŞİKTAŞ UZATMALARDA 3 PUANI KAPTI
İlk lig maçını taraftarı önünde oynayan Beşiktaş ise galibiyet golünü uzatma dakikalarında attı.
Haftanın maçları ve sonuçları:
Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0
Kocaelispor - Samsunspor: 0-1
Göztepe - Fenerbahçe: 0-0
Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 0-0
Konyaspor - Gaziantep FK: 3-0
Gençlerbirliği - Antalyaspor: 0-1
Başakşehir - Kayserispor: 1-1
Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1
Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-1