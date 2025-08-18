Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar oldu?

Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar oldu?

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda Kayserispor - Galatasaray maçı 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21:30'da oynanacak. Karşılaşmayı yakından izlemek isteyenler, "Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı. 

Kayserispor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Buna göre karşılaşma  24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21:30'da gerçekleşecek.

Taraftarlar, "Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar oldu?" sorusunu sorgulatmaya başladı.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Süper Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü; 24 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 3 bin 838 TL ile 6 bin 38 arasında belirledi.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Haydi Kayseri Şehrin Kalbi’nde buluşuyoruz. Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından satışa sunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor-Galatasaray maçın tribün bilet fiyatları ise şu şekilde;

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL

Kuzey Alt tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 4 bin 38 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 4 bin 538 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 5 bin 538 TL

Batı Üst tribün bilet fiyatı: 5 bin 38 TL

Batı balkon tribün bilet fiyatı:6 bin 38 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 3 bin 838 TL

