Edson Alvarez Fenerbahçe'ye mi geliyor? Premier Lig’in yıldızı gündemde

Fenerbahçe transferinde son dakika gelişmeleri peş peşe yaşandı. Dün akşam prensipte anlaştıkları Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getiren sarı lacivertlilerin göz koyduğu son isim dikkat çekti. Jose Mourinho’nun takımda görke istediği isimlerden Edson Álvarez için harekete geçildi. West Ham United forması giyen orta saha oyuncusu için temaslara geçildi. İnternette ise Edson Álvarez kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? gibi sorular merak ediliyor. İşte o haberin detayları...

EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

İtalyan basını Edson Álvarez için Fenerbahçe ile birlikte eski takımı Ajax ve bir kaç Avrupa kulübünün daha transfer için düğmeye bastığını duyurdu.

EDSON ALVAREZ KİMDİR?

24 Ekim 1997’de Meksika’da dünyaya geldi. Asıl adı Edson Omar Álvarez Velázquez. Tecrübeli olduğu mevki orta saha ve stoper bölgeleri...

FUTBOL HAYATI

Futbola Club América altyapısında başladı. 2019 yılında Avrupa’ya transfer oldu. Eski takımı Ajax'taki persormansı ile adını dünyaya duyurdu. Hollanda’da kazandığı şampiyonluklarla birlikte Şampiyonlar Ligi deneyimi de yaşayan oyuncu, sert ve etkili oyun tarzıyla dikkat çekti.

2023 yılında 35 milyon sterlinlik bir bonservisle West Ham United’a gitti. Premier Lig’de önemli bir rol üstlenerek, takımın orta sahadaki güvenilir ve istikrarlı ismi oldu.