Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Edson Alvarez Fenerbahçe'ye mi geliyor? Premier Lig’in yıldızı gündemde

Edson Alvarez Fenerbahçe'ye mi geliyor? Premier Lig’in yıldızı gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Edson Alvarez Fenerbahçe&#039;ye mi geliyor? Premier Lig’in yıldızı gündemde
Fenerbahçe, Transfer, West Ham United, Ajax, Premier Lig, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Yeni sezonda şampiyonluğa göz diken sarı lacivertliler kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı. Gece yarısı Türkiye'ye getirilen Dorgeles Nene'nin ardından gözler Edson Alvarez'e çevrildi. Peki Edson Alvarez Fenerbahçe'ye mi geliyor, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

Fenerbahçe transferinde son dakika gelişmeleri peş peşe yaşandı. Dün akşam prensipte anlaştıkları Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getiren sarı lacivertlilerin göz koyduğu son isim dikkat çekti. Jose Mourinho’nun takımda görke istediği isimlerden Edson Álvarez için harekete geçildi. West Ham United forması giyen orta saha oyuncusu için temaslara geçildi. İnternette ise Edson Álvarez kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? gibi sorular merak ediliyor. İşte o haberin detayları... 

Edson Alvarez Fenerbahçe'ye mi geliyor? Premier Lig’in yıldızı gündemde - 1. Resim

EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

İtalyan basını Edson Álvarez  için Fenerbahçe ile birlikte eski takımı Ajax ve bir kaç Avrupa kulübünün daha transfer için düğmeye bastığını duyurdu. 

Edson Alvarez Fenerbahçe'ye mi geliyor? Premier Lig’in yıldızı gündemde - 2. Resim

EDSON ALVAREZ KİMDİR?

24 Ekim 1997’de Meksika’da dünyaya geldi. Asıl adı Edson Omar Álvarez Velázquez. Tecrübeli olduğu mevki orta saha ve stoper bölgeleri...

Edson Alvarez Fenerbahçe'ye mi geliyor? Premier Lig’in yıldızı gündemde - 3. Resim

FUTBOL HAYATI

Futbola Club América altyapısında başladı. 2019 yılında Avrupa’ya transfer oldu. Eski takımı Ajax'taki persormansı ile adını dünyaya duyurdu. Hollanda’da kazandığı şampiyonluklarla birlikte Şampiyonlar Ligi deneyimi de yaşayan oyuncu, sert ve etkili oyun tarzıyla dikkat çekti.

2023 yılında 35 milyon sterlinlik bir bonservisle West Ham United’a gitti. Premier Lig’de önemli bir rol üstlenerek, takımın orta sahadaki güvenilir ve istikrarlı ismi oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den bölge bölge uyarı geldi! Hem yağmur var hem sıcak: Marmara'yı da vuracak"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" demişti! Ünlü iş adamının firması da iflas bayrağını çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dorgeles Nene kimdir, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe transferinde son dakika, gece yarısı geldi - HaberlerDorgeles Nene kimdir, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe transferinde son dakika, gece yarısı geldiEkmel Cönger kimdir? Trafik kazası geçirdi, son sağlık durumu.... - HaberlerEkmel Cönger kimdir? Trafik kazası geçirdi, son sağlık durumu....İnan Güney kimdir, nereli, kaç yaşında? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı - Haberlerİnan Güney kimdir, nereli, kaç yaşında? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandıFenerbahçe Benfica maçı hakemi Daniel Siebert nereli, hangi maçları yönetti? VAR koltuğunda Christian Dingert oturacak! - HaberlerFenerbahçe Benfica maçı hakemi Daniel Siebert nereli, hangi maçları yönetti? VAR koltuğunda Christian Dingert oturacak!Jessica Radcliffe balina olayı gerçek mi, yaşıyor mu? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler! - HaberlerJessica Radcliffe balina olayı gerçek mi, yaşıyor mu? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler!Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2025 Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid Kandili tarihi - HaberlerRebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2025 Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid Kandili tarihi
Sonraki Haber Yükleniyor...