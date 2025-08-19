Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Tarih belli, işte gün ve saati...

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı tarihe çevrildi. Karar, TCMB'nin Para Politikası Kurulu PPK toplantısının ardından duyurulacak. Peki TCMB PPK 2025 Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yatırımcılar ve gündemi yakından takip edenlerin merakla beklediği o tarih belli oldu.

Eylül ayına sayılı günler kala, ekonomistler ve yatırımcıların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranlarında indirime giderek dikkatleri üzerine çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) bir sonraki adımı merak ediliyor. Peki TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar... 

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankasının bir sonraki toplantısını yapılacağı tarih 11 Eylül 2025 Perşembe günü... Faiz kararının ise saat  14:00'da açıklanması bekleniyor.  Faiz kararlarının tam metni ve toplantı özetleri, kararın açıklanmasından sonraki beş iş günü içinde Merkez Bankası'nın resmî web sitesinde yayımlanmaktadır.

MB TEMMUZ FAİZ KARARI

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.

