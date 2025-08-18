Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Faizler düşerken, işte en yüksek mevduat oranları! 500 bin TL'nin güncel getirisi…

Faizler düşerken, işte en yüksek mevduat oranları! 500 bin TL’nin güncel getirisi…

TCMB’nin eylülde de politika faizinde 300 baz puanlık indirime gidebileceği yönündeki beklentilerin artmasıyla, mevduat faizlerinde başlayan gevşeme devam ediyor. Temmuz başında %50 olan mevduat oranları ağustos ortasında en yüksek %45’e kadar geriledi. 18 Ağustos itibarıyla en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 500 bin TL ve 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda ağustos ayını ikinci haftası başlarken; enflasyon beklentileri, TCMB politika faizi tahminleri ve bunlara bağlı olarak mevduat faizleri dikkatle izleniyor.

Son açıklanan rakamlara göre enflasyon, temmuzda yıllık bazda %33,52’ye kadar geriledi. TCMB’nin politika faiz oranı geçen ay 300 baz puanlık indirimle %43,00’e çekildi. Mevduat faizi oranlarında da bu gerçekleşmelere paralel olarak düşüşler yaşanıyor.

PİYASADA SON BEKLENTİLER

Geçen hafta TCMB tarafından ağustos ayı beklenti anketinin sonuçları açıklanmıştı. Buna göre;

-Tüketici Fiyat Endeksi'nde (enflasyon) yıl sonu artış beklentisi %29,69'a ‘sınırlı’ yükseldi.
-Ağustos ayında ise enflasyonun %1,69 olarak gerçekleşebileceği öngörüldü. 
-Anket katılımcılarının yıl sonu dolar beklentisi 43,9571 TL oldu. 
-TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı (eylül) beklentisi %40 ve yıl sonu beklentisi %35,57 olarak öne çıktı.

TCMB’NİN ÖNGÖRÜLERİ

Geçen hafta ayrıca Merkez Bankası tarafından 3. Enflasyon Raporu da açıklandı. Buna göre TCMB, enflasyonun 2025 sonunda %25 ile %29 aralığında olacağını tahmin etti. Ancak Merkez, yeni yaklaşım olarak geliştirdiği ‘ara hedef’e göre, enflasyon taahhüdünü %24 olarak korudu. Böylece TCMB, ara hedefe ulaşmak için yılın geri kalan döneminde de sıkı para politikasını sürdüreceği mesajını verdi.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

TCMB’nin geçen ayki 300 baz puanlık faiz indirimi ve gelecek ay da benzer bir indirime gidebileceği yönündeki tahminler mevduat faizlerine de yansımaya başladı. Temmuz başında %50 olan en yüksek mevduat faizi oranı, ağustosun üçüncü haftasında %45 seviyesinde kadar geriledi. Bu süreçte mevduat faizinden elde edilen getirilerden alınan stopaj oranı da %15’ten %17,50 seviyesine çıkarılmıştı.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

18 Ağustos itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat faiz oranları şöyle gerçekleşiyor:

-Denizbank: %45,00
-QNB: %45,00
-Akbank: %44,50
-Vakıfbank: %44,25
-Getir Finans: %44,00
-Alternatif Bank: %44,00
-Yapı Kredi: %43,50
-ON Dijital: %43,50
-ODEA Bank: %42,50
-ING: %41,50 
-Ziraat Bankası: %41,00
-TEB: %41,00

(Önemli Uyarı: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlar dikkate alınmıştır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir)

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 500 bin TL’nin güncel getirisi şöyle gerçekleşti:

-Mevduat miktarı: 500 bin TL
-Mevduat oranı: %45,00
-Mevduat vadesi: 32 gün 
-Mevduat getirisi (net): 16 bin 274 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 1 milyon TL’nin güncel getirisi ise şöyle:

-Mevduat miktarı: 1 milyon TL
-Mevduat oranı: %45,00
-Mevduat vadesi: 32 gün
-Mevduat getirisi (net): 32 bin 548 TL

