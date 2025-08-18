Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak

Trendyol 1. Lig’in yeni sezonunda Amedspor, sahasında Erzurumspor FK’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Maçın yayın bilgileri, saati ve platformu futbol takipçilerinin gündeminde.

AMEDSPOR ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol 1. Lig 2. hafta maçı, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü 21.30'da beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor - Erzurumspor maçı, şifresiz olarak TRT Spor'da ekrana gelecek. İki takım bugüne kadar 6 kez karşılaşırken Erzurumspor 3 galibiyet aldı, Amedspor 1 kez kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Erzurumspor maçı, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 21:30’da Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Trendyol 1. Lig’in 2. hafta mücadelesinde Amed SK, taraftar desteğini de alarak maçı kazanmak istiyor.