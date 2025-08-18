Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak

Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak
Amedspor, Erzurumspor, Maç Saati, BeIN Sports, TRT Spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftası Amedspor - Erzurum FK maçıyla sonlanıyor. Diyarbakır'da oynanacak Amedspor maçı şifresiz olarak ekrana gelecek. 'Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda', maç yayın bilgileri ve saati belli oldu.

Trendyol 1. Lig’in yeni sezonunda Amedspor, sahasında Erzurumspor FK’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Maçın yayın bilgileri, saati ve platformu futbol takipçilerinin gündeminde. 

AMEDSPOR ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol 1. Lig 2. hafta maçı, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü 21.30'da beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. 

Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak - 1. Resim

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor - Erzurumspor maçı, şifresiz olarak TRT Spor'da ekrana gelecek. İki takım bugüne kadar 6 kez karşılaşırken Erzurumspor 3 galibiyet aldı, Amedspor 1 kez kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 

Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak - 2. Resim

AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Erzurumspor maçı, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 21:30’da Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Trendyol 1. Lig’in 2. hafta mücadelesinde Amed SK, taraftar desteğini de alarak maçı kazanmak istiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Benfica maçı biletleri ne kadar, nasıl alınır?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Benfica maçı biletleri ne kadar, nasıl alınır? - HaberlerFenerbahçe Benfica maçı biletleri ne kadar, nasıl alınır?Kayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar oldu? - HaberlerKayserispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar oldu?Banu Kırbağ kimdir? Ünlü sanatçı hayatını kaybetti - HaberlerBanu Kırbağ kimdir? Ünlü sanatçı hayatını kaybettiOkullar ne zaman açılacak? İşte uyum haftasının başlayacağı tarih - HaberlerOkullar ne zaman açılacak? İşte uyum haftasının başlayacağı tarihAntalya su kesintisi: ASAT listeyi duyurdu, Antalya'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAntalya su kesintisi: ASAT listeyi duyurdu, Antalya'da sular ne zaman gelecek?Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Galatasaray'ın maçları o tarihte oynanacak - HaberlerŞampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Galatasaray'ın maçları o tarihte oynanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...