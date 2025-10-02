Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler?

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler?

2014 yapımı Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin devamı olan Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti, yönetmenliğini Matt Reeves'in üstlendiği bilim kurgu ve aksiyon türündeki yapımıyla bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilen detaylar...

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu ve oyuncuları ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Yönetmen koltuğunda Matt Reeves'in oturduğu yapım, bilim kurgu sevenlere heyecanlı dakikalar yaşatacak. 2014 yılında vizyona giren film, Caesar'ın kaçışının on sene sonrasına odaklanıyor.

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler? - 1. Resim

MAYMUNLAR CEHENNEMİ KONUSU NEDİR?

Ölümcül Simian Gribi salgınının üzerinden 10 yıl geçmiş, dünya genelinde insan nüfusu büyük ölçüde azalmıştır. Yalnızca her 500 kişiden biri genetik olarak bağışıklık kazanmıştır. 

Bu durum, insan toplumunda çöküşe sebep olur. Hayatta kalanlar ise virüsün etkisiyle olağanüstü zekâya sahip isyancı maymun Sezar'ın önderliğinde, San Francisco yakınlarındaki Muir Ormanları'nda bir koloni kurarlar.

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler? - 2. Resim

MAYMUNLAR CEHENNEMİ OYUNCULARI KİMLER?

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminde Gary Oldman, Andy Serkis, Keri Russell, Toby Kebbell ve Judy Greer gibi isimler yer alıyor.

