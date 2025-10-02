Fenerbahçe-Nice maçı tek maç mı, rövanş var mı?

Karşılaşma 2 Ekim Perşembe akşamı saat 19.45’te başlayacak. İstanbul’daki karşılaşmanın formatı, yayın kanalları ve hakem bilgileriyle birlikte tüm detaylar belli oldu.

FENERBAHÇE NİCE MAÇI TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI?

UEFA Avrupa Ligi, grup aşamasında lig usulü bir formatla oynanır ve her takım toplamda sekiz maç yapar.

Fenerbahçe-Nice maçı, lig aşamasının ikinci haftasında, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19.45’te gerçekleşecek. Mücadele tek maç üzerinden oynanacak. Bu formatta, takımlar birbirleriyle yalnızca bir kez karşılaşıyor.

FENERBAHÇE NİCE MAÇI RÖVANŞ VAR MI?

Fenerbahçe-Nice karşılaşmasının rövanş maçı olmayacak, çünkü UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında her maç tek karşılaşma şeklinde oynanıyor. Bu format, takımların her rakiple sadece bir kez, ya iç saha ya da dış saha maçında karşılaşmasına göre uygulanıyor.

Fenerbahçe, Nice ile 2 Ekim 2025’te İstanbul’da oynadıktan sonra bu takımla lig aşamasında başka bir maç yapmayacak.

FENERBAHÇE MAÇI NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe-Nice maçını tribünden takip edemeyen taraftarlar izleme yerlerini araştırıyor. Maç, TRT 1 üzerinden şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FORMATI

UEFA Avrupa Ligi’nin 2024/25 sezonundan itibaren başlayan yeni formatı, geleneksel grup aşamasını kaldırarak 36 takımın katıldığı bir lig aşaması getirdi. Her takım 4’ü evinde, 4’ü deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple tek maç oynuyor. Lig tablosunda ilk 8 doğrudan son 16’ya yükselirken 9-24 arası play-off oynuyor ve kalan 12 takım eleniyor. Son 16’dan itibaren çift maçlı eleme başlıyor ve final tek maç üzerinden oynanıyor. Kazanan 2025/26 Şampiyonlar Ligi’ne katılacak.