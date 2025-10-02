Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nice maçı öncesi İrfan Can Eğribayat'tan kötü haber

Fenerbahçe, kritik Nice maçı öncesi antrenmanda sakatlanan İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak baş parmağında kırık tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı 2'nci hafta maçında Fransa ekibi Nice'i ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, karşılaşmaya sayılı saatler kala kaleci İrfan Can Eğribayat'ın antrenmanda sakatlandığını açıkladı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Eğribayat'ın sağ ayak baş parmağında kırık oluştuğu ve oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

27 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 53 maçta kalesinde 51 gol gördü ve 20 maçta kalesini gole kapattı.

