Haberler > Spor > '1907 TL maaş' iddiası gündem olmuştu! Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

'1907 TL maaş' iddiası gündem olmuştu! Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;1907 TL maaş&#039; iddiası gündem olmuştu! Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, transferini üstlendiği Kerem Aktürkoğlu'nun tartışma konusu olan sözleşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Milli futbolcu ile 2 ayrı sözleşme yapıldığı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen kontratta Kerem'in maaşının sadece bin 907 TL olarak gösterildiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin Portekiz kulübü Benfica'dan uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine dair ortaya atılan iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Gazeteci İbrahim Seten, TFF'ye bildirilen sözleşme dışında 26 yaşındaki futbolcu ile 'imaj hakkı' üzerinden bir kontrat daha yapıldığını belirtmişti. Sözleşmeye göre; Aktürkoğlu'na vergi ödemesiyle birlikte yıllık 7 milyon euro verildiği kaydedilmişti.

Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Asılsız ithamlardan büyük üzüntü yaşıyorum - 1. Resim

"MAAŞI BİN 907 TL"

Sarı-lacivertli kulübün 2 eski yöneticisinden teyit aldığını belirten İbrahim Seten, Futbol Federasyonu'na bildirilen resmi sözleşmede Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının sadece bin 907 TL olduğunu söylemiş, Hasan Safi'nin de söz konusu iddiayı doğruladığını duyurmuştu. 

Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Asılsız ithamlardan büyük üzüntü yaşıyorum - 2. Resim

"RAKAMSAL VERİLERİ CEVAPSIZ BIRAKTIM"

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Safi, "29 Eylül Pazartesi günü değerli gazeteci İbrahim Seten Bey'i arayarak, transferini üstlendiğim Kerem Aktürkoğlu sürecinin hukuksal boyutunda basında yer alan iddialara ilişkin bilgi vermek amacıyla bir görüşme gerçekleştirdim. Dostane bir sohbet şeklinde geçen bu telefon görüşmesinde, rakamsal veri paylaşmaktan özellikle imtina ettiğim bazı soruları da cevapsız bıraktım. Ancak kamuoyundan takip ettiğim üzere, rakamsal konulara hiç değinmeden bu konuşma ne yazık ki farklı yönlere çekilmiş ve bazı medya organlarında yanlış yanısıtılmıştır. Söz konusu rakamsal veriler benim tarafımdan söylenmemiştir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafıma yöneik yapılan bu asılsız ithamlar nedeniyle büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim" mesajını yazdı.

Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Asılsız ithamlardan büyük üzüntü yaşıyorum - 3. Resim

"İSMİMİN PARA VE MALİ KONULARLA ANILMASINI İSTEMİYORUM"

Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi, "Kamuoyuna açıkça ifade etmek isterim ki; hukuksal açıdan tarafıma ya da kulübümüze yönelik herhangi bir soruşturma söz konusu değildir. Memleketimizin bir iş insanı ve Fenerbahçe camiasının bir ferdi olarak, ismimin para ve mali konularla değil; Fenerbahçemizin başarıları ve ortak hedeflerimizle anılmasını arzu ediyorum. Bundan sonraki süreçte yapacağım tüm açıklamaları yalnızca resmi sosyal medya hesabım üzerinden kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulduğumu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Asılsız ithamlardan büyük üzüntü yaşıyorum - 4. Resim

 

