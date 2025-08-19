Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Marius Borg Hoiby kimdir? Veliaht prensesi oğlu hakkındaki suçlamalar gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Marius Borg Hoiby kimdir? Veliaht prensesi oğlu hakkındaki suçlamalar gündemde
Dünya Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby'i konuşuyor. 32 ayrı suçtan yargılanacak, mide bulandıran iddialar var. İnternette Marius Borg Hoiby kimdir, ne ile suçlanıyor? şeklinde aramalar başladı. İşte Veliaht prensinin oğlu hakkındaki o iddialar...

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu ve Veliaht Prens Haakon’un üvey oğlu olan 28 yaşındaki Marius Borg Hoiby, ciddi suçlamalarla yargılanıyor. Bunların arasında cinsel istismar da var. Peki Marius Borg Hoiby kimdir, hakkındaki suçlamalar ne? İşte o haberin detayları... 

Marius Borg Hoiby kimdir? Veliaht prensesi oğlu hakkındaki suçlamalar gündemde - 1. Resim

MARİUS BORG HOİBY KİMDİR?

13 Ocak 1997'de Norveç,  Kristiansand'da dünyaya geldi. Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu,  Sverre Magnus ve Ingrid Alexandra adında iki de kardeşi var. 

MARİUS BORG HOİBY NE İLE SUÇLANIYOR?

Norveç'te veliaht prensesin oğlu Marius Borg Hoiby'nin cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanması konuşuluyor. Hoiby, bilinci kapalı ya da eyleme direnemeyecek kişilere zorla saldırmakla suçlanıyor. Detaylar kan dondurdu, Hoiby hakkındaki suçlamalar dünya basınında da geniş yankı buldu. 

Marius Borg Hoiby kimdir? Veliaht prensesi oğlu hakkındaki suçlamalar gündemde - 2. Resim

Savcılık iddianamesine göre, Hoiby 2018 ile 2024 yılları arasında dört kadına cinsel istismarda bulunmak, eski kız arkadaşına şiddet uygulamak ve bazı kadınları gizlice kameraya almakla suçlanıyor. İddialara göre istismarların tamamı, kadınlar uyurken gerçekleşti. Öte yandan dosyada polis memurlarına yönelik taciz ve trafik ihlalleri de yer alıyor.

Marius Borg Hoiby kimdir? Veliaht prensesi oğlu hakkındaki suçlamalar gündemde - 3. Resim

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Marius Borg Hoiby’nin suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alacağı konuşuluyor.  Savcı, kraliyet ailesine mensup olmasının yargılama sürecinde herhangi bir ayrıcalık sağlamayacağını dile getirdi. 

Marius Borg Hoiby kimdir? Veliaht prensesi oğlu hakkındaki suçlamalar gündemde - 4. Resim

SARAYDAN İLK AÇIKLAMA

Norveç Kraliyet Sarayı ise konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada “Kararı mahkemeler verecektir” ifadelerini kullandı. Hoiby’nin avukatları ise müvekkillerinin istismar suçlamalarını reddettiğini belirtti. 

 

