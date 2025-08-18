Kraliyet ailesinden şoke eden hareket! Yeni komşularını evden attırdılar

Prens William ile evli olan Kate Middleton, kanseri atlattıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Kraliyet ailesinin, 2022’den bu yana oturdukları Windsor'daki 4 yatak odalı, Adelaide Cottage adlı evlerinden taşınmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Prens William ile Prenses Kate, 3 yıldır oturdukları evden Berkshire bölgesindeki 8 yatak odalı Forest Lodge adlı malikaneye taşınmayı planlarken İngiliz basını konuya ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

EVLERİNİ BOŞALTMALARINI İSTEDİLER

İngiliz medyasının haberine göre, prens ve prensesin taşınacağı 300 yıllık malikanenin yanındaki kulübe tipi evlerde yaşayan iki ayrı aileden, bu yaz başlarında mülklerini boşaltmaları istendi.

Bu istek karşısında şaşkına dönen kiracılara resmi bir tahliye bildirimi yapılmadı. Talep sadece sözlü olarak bildirildi. Öte yandan ailelere, aynı bölge içinde farklı evler gösterildi.

''KRALİYET AİLESİ YAŞAYACAKSA…''

Olaya yakın bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Bunu beklemiyorlardı. O evler Forest Lodge'a çok yakın, bu yüzden kraliyet ailesinden kişiler orada olacaksa, o evlerde Tom, Dick veya Harry'nin yaşamasını istemeyecekler" ifadelerinde bulundu.

HAZİNE BÜTÇESİNDEN KARŞILANMAYACAK

Forest Lodge'da yapılacak tadilat masraflarının ve mülk kirasının, hazine bütçesinden karşılanmayacağı, Prens William ile Prenses Kate'in, taşınmanın tüm maliyetini özel olarak karşılayacağı ve ev için piyasa değerinde kira ödeyeceği kaydedildi.