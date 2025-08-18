İtalya'da bulaşık deterjanı faciası! Prematüre bebekler feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, Bolzano'daki San Maurizio Hastanesi'nde yaşandı. Yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki iki prematüre bebek, tedavi gördükleri hastanede 12-13 Ağustos tarihlerinde hayatını kaybetti.

BULAŞIK DETERJANINDAN ENFEKSİYON KAPTILAR

Güney Tirol Sağlık Otoritesi Tıbbi Direktörü Josef Widmann, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, mikrobun hastanede kullanılan endüstriyel bulaşık deterjanıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

''MİKROBUN TÜRÜNDEN KAYNAKLI DEĞİL''

Hastane Müdürü Pierpaolo Bertoli, bu bakterinin yenidoğan yoğun bakım üniteleri için her zaman bir risk oluşturduğunu söyledi. Bu durumun nedeninin mikrobun türü değil, bebeklerin olgunlaşmamış bağışıklık sistemleri olduğunu kaydetti.

Widmann, Bolanzo hastanesinde kullanılan tüm bulaşık deterjanlarının geri çağrıldığını sözlerine ekledi. Yetkililer, soruşturma devam ederken hastanenin tedavi amacıyla başka prematüre bebekleri kabul etmeyeceğini, bebeklerin yakınlardaki başka hastanelere yönlendirileceğini bildirdi.

İtalya'nın Carabinieri Askeri Polisi bebeklerin ölümlerine ilişkin soruşturma başlattı.