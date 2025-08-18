Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İtalya'da bulaşık deterjanı faciası! Prematüre bebekler feci şekilde hayatını kaybetti

İtalya'da bulaşık deterjanı faciası! Prematüre bebekler feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İtalya&#039;da bulaşık deterjanı faciası! Prematüre bebekler feci şekilde hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta, İtalya’da yaklaşık yarım kilo ağırlığında doğan iki prematüre bebek, tedavi gördükleri hastanede kirli bulaşık deterjanından kaynaklanan bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Bolzano'daki San Maurizio Hastanesi'nde yaşandı. Yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki iki prematüre bebek, tedavi gördükleri hastanede 12-13 Ağustos tarihlerinde hayatını kaybetti. 

BULAŞIK DETERJANINDAN ENFEKSİYON KAPTILAR

Güney Tirol Sağlık Otoritesi Tıbbi Direktörü Josef Widmann, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, mikrobun hastanede kullanılan endüstriyel bulaşık deterjanıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Van'da 24 haftalıkken dünyaya gelen 500 gramlık bebek sağlık çalışanlarının çabasıyla büyüyor

''MİKROBUN TÜRÜNDEN KAYNAKLI DEĞİL''

Hastane Müdürü Pierpaolo Bertoli, bu bakterinin yenidoğan yoğun bakım üniteleri için her zaman bir risk oluşturduğunu söyledi. Bu durumun nedeninin mikrobun türü değil, bebeklerin olgunlaşmamış bağışıklık sistemleri olduğunu kaydetti. 

Widmann, Bolanzo hastanesinde kullanılan tüm bulaşık deterjanlarının geri çağrıldığını sözlerine ekledi. Yetkililer, soruşturma devam ederken hastanenin tedavi amacıyla başka prematüre bebekleri kabul etmeyeceğini, bebeklerin yakınlardaki başka hastanelere yönlendirileceğini bildirdi.

İtalya'nın Carabinieri Askeri Polisi bebeklerin ölümlerine ilişkin soruşturma başlattı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

