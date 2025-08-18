Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Filipinler'de kan donduran cinayet! Güzellik kraliçesi feci şekilde öldürüldü

Filipinler'de kan donduran cinayet! Güzellik kraliçesi feci şekilde öldürüldü
Kaçırma, Cinayet, Filipinler, Sosyal Medya Fenomeni
Filipinler’in eski güzellik kraliçesi, silahlı bir grup tarafından alışveriş yaptığı esnada kaçırıldı. Günlerce haber alınamayan genç kadının cesedi boynunda bisiklet zinciriyle, elleri ve ayakları bağlı halde balıkçılar tarafından bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Filipinler, kan donduran bir cinayete sahne oldu. Eski güzellik kraliçesi Acquene Arradaza, alışveriş yaparken silahlı üç kişi tarafından kaçırıldı. Genç kadının cesedi birkaç gün sonra sahilde balıkçılar tarafından bulundu.

BOYNUNA BİSİKLET ZİNCİRİ BAĞLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin boynuna bisiklet zinciri takıldığını, gözlerinin bağlandığını ve ağzının kapatıldığını açıkladı. Öte yandan ekipler, cansız bedenin kayıp güzellik kraliçesi olduğunu doğruladı.

CESEDİN BULUNDUĞU GÜN İHBARDA BULUNDULAR

Arradaza’nın ailesinin kayıp ihbarını cesedin bulunduğu gün verdiğini söyleyen yetkililer, daha erken haber verilseydi zanlıların yakalanabileceğini bildirdi.

Yetkililer, olayın hedefli ve planlı bir saldırı olduğunu belirterek Arradaza'nın daha önce 2012 yılında Miss Matag-ob yarışmasında birinci olduğu ve son yıllarda sosyal medya fenomenliği yaptığını bildirdi.

Ailesi, suçluların cezasını çekmesini talep ederken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

