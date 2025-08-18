Ülkeyi şoke eden saldırı! Bilardo salonuna baskın... 7 kişi öldü

Ulusal basında yer alan habere göre Ekvador'un Santo Domingo de los Tsachilas kentinde bir bilardo salonuna kar maskeli kişiler tarafından baskın düzenlendi. Saldırganlar, uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açtı.

7 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, saldırıda 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.