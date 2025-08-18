Ülkeyi şoke eden saldırı! Bilardo salonuna baskın... 7 kişi öldü
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da kar maskeli kişilerin bilardo salonuna düzenlediği silahlı saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan habere göre Ekvador'un Santo Domingo de los Tsachilas kentinde bir bilardo salonuna kar maskeli kişiler tarafından baskın düzenlendi. Saldırganlar, uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açtı.
7 KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, saldırıda 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci