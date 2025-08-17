Rusya'da fabrika patlaması! Ölü sayısı 14'e çıktı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Rusya'nın Ryazan bölgesinde, bir barut fabrikasında feci bir patlama meydana gelmişti. 15 Ağustos'ta yaşanan olay sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından, Ryazan bölgesindeki "Elastik" isimli barut fabrikasının atölyesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.
14 KİŞİ ÖLDÜ 135 KİŞİ YARALANDI
Açıklamada, patlamada ölenlerin sayısının 14'e, yaralananların sayısının 135'e çıktığı belirtildi.
Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgede 18 Ağustos'ta "yas günü" ilan edildiğini, kültürel, sosyal ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini kaydetti.
OLAY
Ryazan bölgesindeki "Elastik" isimli barut fabrikasının atölyesinde, 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle fabrika yakınlarındaki evler hasar görmüştü.
Patlama sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş