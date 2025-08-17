Putin toprak tavizi vermişti! Zelenskiy'den üçlü formatta çözüm önerisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya’nın Ukrayna’daki bazı bölgelerden taviz verdiğini açıkladı. Witkoff, toprak tavizine yönelik tarihi açıklaması sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den açıklama geldi. Zelenzkiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ana meselelerin Kiev, Washington, Moskova olarak üçlü formatta çözülmesi gerektiğini söyledi.

WITKOFF: "TOP ZELENSKİY'DE"

CNN International'a konuşan Witkoff, “Ruslar, beş bölgenin tamamıyla ilgili masada bazı tavizler verdi” ifadelerini kullandı. Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu belirten Witkoff, "Yarın Trump ve Zelenski görüşmesinde toprak konusu görüşülecek" dedi.

ZELENSKİY'DEN 3'LÜ FORMAT ÖNERİSİ

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Von der Leyen ile video konferans yoluyla katıldıkları Gönüllüler Koalisyonu toplantısında yer alanlara teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için açık destek var. Herkes, sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğine katılıyor. Herkes, ana meselelerin Ukrayna, ABD ve Rusya olarak üçlü formatta çözülmesi gerektiğini destekliyor." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GARANTİSİ AVRUPA'NIN KATILIMIYLA GELİŞTİRİLMELİ

ABD'nin, Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, güvenlik garantilerinin "pratik" olması, kara, hava ve denizden güvenlik sağlanması ve Avrupa'nın katılımıyla bunun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, von der Leyen ile görüşmesinde "ölümlerin bir an önce sona ermesi" konusunu da ele aldıklarını aktararak, "adil, hızlı ve etkili barış anlaşması konusunda ortak vizyon" üzerine çalıştıklarını kaydetti.