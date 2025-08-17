Rusya taviz verdi! Trump “büyük ilerleme” dedi Ukrayna için tarihi iddia

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya’nın Ukrayna’daki bazı bölgelerden taviz verdiğini açıkladı. Witkoff, Moskova’nın “Ukrayna’nın birkaç bölgesi için taviz verdiğini” iddia etti.

CNN’e konuşan Witkoff, Alaska’da gerçekleşen Trump-Putin zirvesinde tarafların “ABD’den Madde 5 koruması” benzeri güçlü güvenlik garantileri konusunda uzlaştığını söyledi.

"ÇIĞIR AÇAN GÜVENLİK GARANTİLERİ"

Witkoff, anlaşmayı “çığır açan” sözleriyle nitelendirdi:

“Oyun kurallarını değiştiren ciddi güvenlik garantileri üzerinde anlaştık. ABD’nin 5. madde koruması konusunda bu kadar yakın bir anlaşmaya varacağımızı düşünmemiştik. Barış anlaşmasının kodifikasyonundan sonra Rusya Federasyonu’nun diğer topraklara saldırmama yükümlülüğü yasalaşacak. Ayrıca Rusya Federasyonu, diğer Avrupa ülkelerine saldırmama ve egemenliklerini ihlal etmeme taahhüdünü de yasalaştıracak. Yani bir anlaşmaya vardık ve bu daha hepsi değil.” "RUSYA UKRAYNA'YI YUTMAK İSTEMİYOR" Witkoff, Rusya’nın kabul ettiği tavizlere dair de değerlendirmelerde bulundu. “Rusya’nın kabul ettiği tavizler, Ukrayna’nın tamamını yutmak değil. Moskova, Ukrayna'daki beş bölgeyle ilgili tavizler verdi.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump ile Putin arasında anlaşmanın sağlandığını ifade eden Witkoff, "Yarın Trump ve Zelenski görüşmesinde toprak konusu görüşülecek" dedi. AVRUPA GÜVENLİK GARANTİLERİ TALEP EDİYOR Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Avrupa’nın yalnızca Ukrayna için değil, kendi güvenliği için de garanti istediğini belirtti. Von der Leyen, “Avrupa, Ukrayna’nın yanı sıra kendisi için de güçlü güvenlik garantileri talep ediyor” diyerek sürecin tüm kıta için belirleyici olduğuna dikkat çekti.

BARIŞ ANLAŞMASINA DOĞRU

Rusya’nın toprak tavizleri ve ABD ile varılan güvenlik mutabakatı, Ukrayna’daki savaşın geleceği için kritik bir dönemece işaret ediyor. Witkoff, barış anlaşmasının imzalanmasının ardından tüm bu yükümlülüklerin yasal çerçeveye kavuşacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da Alaska’da gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirvenin ardından yaptığı açıklamalarda Amerikan liberal medyasını hedef aldı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda zirve ve sonuçlarının “çarpıtılarak” aktarıldığını savundu.

"BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK"

Trump paylaşımında "Rusya konusunda büyük ilerleme. Takipte kalın!" ifadesiyle görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı, anlaşmaların kapsamı hakkında ayrıntı vermedi ancak gelişmelerin “yakında açıklanacağını” duyurdu.

NBC News’in “Putin’e Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia ve Kırım’ın tamamının verilmesi mi konuşuluyor?” sorusunu da cevaplayan ABD Dışişleri Bakanı Rubio da, “Ukraynalılar bunu vermeye istekli değiller ve kimse Ukrayna’yı bunu vermeye zorlamıyor. Eğer bir barış anlaşması olacaksa, böyle görünmeyecek” dedi.

"MOSKOVA'DAN VAZGEÇSELER BİLE ELEŞTİRİRLERDİ"

Trump, medyaya yönelik tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

“Rusya’yı anlaşmanın bir parçası olarak Moskova’dan vazgeçirmeyi başarsam bile Fake News ve onların ortağı radikal sol Demokratlar, bunun kötü bir anlaşma olduğunu söyleyeceklerdi. İşte bu yüzden onlar Fake News!”

TRUMP'TAN GİZEMLİ 'BELA' PAYLAŞIMI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı tek kelimelik “Bela” paylaşımıyla merak uyandırdı. Kısa sürede gündem olan mesajın Belarus’taki tutukluların serbest bırakılması sürecine gönderme yaptığı ortaya çıktı.

Trump, daha sonra yaptığı açıklamada, Belarus yönetimine teşekkür ederek şunları yazdı:

“Belarus’a ve güçlü liderine teşekkürler. 1300’ün de yakında serbest bırakılmasını umuyorum!”

KİEV, TRUMP-PUTİN ANLAŞMASINI REDDETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da vardığı barış koşullarını reddettiklerini açıkladı. Kiev yönetimi, önerilen şartların Ukrayna’nın çıkarlarını karşılamadığı görüşünü dile getirdi.