Savaşın en sert cephesi: Bir gün Rusların, bir gün Ukraynalıların elinde

Savaşın en sert cephesi: Bir gün Rusların, bir gün Ukraynalıların elinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Savaşın en sert cephesi: Bir gün Rusların, bir gün Ukraynalıların elinde
Rusya-Ukrayna Savaşı, Donetsk, Rusya Savunma Bakanlığı, Haber
Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna savaşının son dönemdeki en kanlı çatışmaları Donetsk'te geçiyor. Dün Rusya ordusu tarafından ele geçirildiği açıklanan bölge, bugün tekrar Ukrayna ordusunun eline geçti. Donetsk, Ukrayna'nın en büyük beşinci şehri olarak kabul ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, dün Rus ordusu tarafından ele geçirilen Donetsk'te bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Ukrinform ajansının haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 4-16 Ağustos tarihlerinde düzenlediği operasyonlar sonucunda, Rusya'nın kontrolüne geçen Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele ve Zolotyi Kolodyaz köylerinin geri alındığı belirtildi.

Savaşın en sert cephesi: Bir gün Rusların, bir gün Ukraynalıların eline - 1. Resim

İKİ ÜLKENİN AVUCUNDA BİR ŞEHİR

Rusya Savunma Bakanlığı, 9-15 Ağustos tarihlerinde Donetsk bölgesinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Dün yapılan açıklamada ise Rusya'nın Dnepropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiği bildirilmişti.

Savaşın en sert cephesi: Bir gün Rusların, bir gün Ukraynalıların eline - 2. Resim

DONETSK NERESİ?

Donetsk, 2001 nüfus sayımına göre Ukrayna'nın en büyük beşinci şehridir.

Donetsk, idari olarak Donetsk Oblastı'nın merkezi olmakla birlikte, tarihsel olarak daha büyük ekonomik ve kültürel Donets Havzası (Donbas) bölgesinin gayri resmi başkenti ve en büyük şehridir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

