ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin New York kentinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

New York Polis Departmanı (NYPD), olayın 17 Ağustos Pazar günü sabaha karşı saat 03.30 sularında Crown Heights semtinde bulunan "Taste of the City Lounge" adlı işletmede meydana geldiğini açıkladı. Birden fazla silahlı kişinin içerideki kalabalığa ateş açtığı öne sürüldü.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

New York polisi Jessica Tisch’in basına verdiği bilgilere göre, saldırıda üç erkek öldü. Ölen kişilerin 27 ve 35 yaşlarında olduğu, üçüncüsünün ise kimliğinin henüz tespit edilemediği aktarıldı.

Saldırıda yaralanan sekiz kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

36 MERMİ KOVANI BULUNDU

Olay yerinde en az 36 mermi kovanı bulunduğu bildirildi. Restoranın içinde kan gölüne dönüşen alanın görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmazken, saldırganların kimliği tespit edilemedi.

POLİS "BU BİR İSTİSNA"

Komiser Tisch, kentte son yedi ayda kaydedilen en düşük silahlı saldırı oranlarına dikkat çekerek, "Böyle bir olay, Tanrı’ya şükür, bir anomali. Ancak bu sabah yaşananlar gerçekten korkunç" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİ: POPÜLER BİR GECE MEKANI

2022 yılında açılan ve Amerikan ile Karayip mutfağından yemekler sunan Taste of the City Lounge, nargile, DJ performansları ve geniş bar hizmetiyle biliniyor. Brooklyn Müzesi’ne yarım milden daha kısa mesafede yer alan mekân, olay günü saat 03.00’te kapanmıştı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı, kapanış saatinden hemen sonra gerçekleşti.