BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek?

Eylül ayına kısa bir süre kala yeni eğitim ve öğretim dönemi için hazırlıklar başladı. A101, ŞOK ve BİM gibi marketlerden kırtasiye malzemeleri almak isteyenler katalogları incelemeye başladı. Peki, BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Yeni eğitim yılının başlamasına az bir zaman kaldı. Veliler ve öğrenciler gözlerini kırtasiye alışverişlerine çevirdi.  A101, ŞOK ve BİM gibi marketlerde 2025 yılına ait kırtasiye ürünlerinin olacağı kataloglar araştırılıyor.

BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek? 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde veli ve öğrenciler, uygun fiyatlı kırtasiye ürünlerinin satışa çıkacağı tarih merak konusu oldu.

BİM'E OKUL EŞYALARI NE ZAMAN GELECEK?

BİM'in okul kampanyasının Ağustos sonu ya da Eylül başında başlaması bekleniyor. Ancak şu an için BİM'e kırtasiye ürünleri henüz gelmedi.

Konuya ilişkin BİM resmi açıklama yaptığı takdirde haberimiz güncellenecektir.

OKUL EŞYALARI BİM'E HANGİ GÜN GELECEK 2025?

BİM'e kırtasiye ürünleri gelmedi. Ağustosun son haftası ya da Eylül'ün ilk haftası itibarıyla kırtasiye ürünlerinin BİM'e gelmesi bekleniyor.

Henüz BİM market raflarında kırtasiye ürünlerine yer verilmedi. Katalog yayınlanmasının ardından satışa açılacak tarihlerin bilgisi haberimize eklenecektir.

