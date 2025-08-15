BİM aktüel ürünler 15 Ağustos 2025! Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM'de yerini aldı
BİM aktüel ürünler 15 Ağustos 2025 raflarda yerini aldı. Haftanın en çok rağbet gören bim aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında sorgulatılıyor. Bugünkü aktüel kataloğu listesinde i Stanley Vakumlu Çelik Termos ve ankastre seti mağazalara geldi. Peki, Bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte, 15 Ağustos bim kataloğu 2025...
15 Ağustos bim kataloğu 2025 satışa çıkarıldı. Bim'de bugün birçok ürün raflarda yerini aldı. Bim aktüel 15 Ağustos 2025 kataloğu ile; Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL, Patates Ezici Narenciye Sıkacağı 219 TL, Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 209 TL, Rooc Makas Seti 3'lü 99 TL, Rooc Meyve Bıçağı 59 TL, Buz Aküsü 79 TL'den raflarda yerini aldı.
BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?
Bim aktüel 15 Ağustos 2025 kataloğu içerisinde bu hafta öne çıkan indirimli ürünler arasında Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL, Patates Ezici Narenciye Sıkacağı 219 TL, Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 209 TL, Rooc Makas Seti 3'lü 99 TL, Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL, Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL, Cem Servis Gereçleri 129 TL, Alüminyum Döküm Pankek Tavası 339 TL, Rooc Meyve Bıçağı 59 TL, Buz Aküsü 79 TL' den satışta olacak.
BİM AKTÜEL 15 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU
Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL
Patates Ezici Narenciye Sıkacağı 219 TL
Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 209 TL
Rooc Makas Seti 3'lü 99 TL
Rooc Meyve Bıçağı 59 TL
Buz Aküsü 79 TL
Saklama Kabı Seti 159 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 109 TL
Mutfak Gereçleri 59 TL
Silikon Muffin Kabı / Çikolata Kabı 59 TL
Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.150 TL
Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,4 Litre 1.990 TL
Smart Drone 2.090 TL
Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL
Senna 55' Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.995 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL
Heifer Blender Set 1.890 TL
Kumtel Dijital Cam Banyo Baskül 249 TL
Blaupunkt Nostaljik Radyo 849 TL
Banyo Paspas Seti 2'li 319 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL
Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 259 TL
Silikon Yastık 119 TL
Ayak Havlusu 65 TL
Pvc Masa Örtüsü 99 TL
Simli Masa Örtüsü 119 TL
Kadın / Erkek Şort Takım 289 TL
Cüzdan 149 TL
Çanta 289 TL
Kaydırmaz Tabanlık 55 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL
Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL
Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL
Paşabahçe Kavanoz 425 cc 14 TL
Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL
Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL
Cem Servis Gereçleri 129 TL
Alüminyum Döküm Pankek Tavası 339 TL
Alüminyum Döküm Tava 339 TL
Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL
Renkli Dik Kenarlı Ayaklı Kase 159 TL
Lav Servis Tabağı 230 cc 29 TL