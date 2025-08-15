Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BİM aktüel ürünler 15 Ağustos 2025! Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM'de yerini aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİM aktüel ürünler 15 Ağustos 2025 raflarda yerini aldı. Haftanın en çok rağbet gören bim aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında sorgulatılıyor. Bugünkü aktüel kataloğu listesinde i Stanley Vakumlu Çelik Termos ve ankastre seti mağazalara geldi. Peki, Bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte, 15 Ağustos bim kataloğu 2025...

15 Ağustos bim kataloğu 2025 satışa çıkarıldı. Bim'de bugün birçok ürün raflarda yerini aldı. Bim aktüel 15 Ağustos 2025 kataloğu ile; Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL, Patates Ezici Narenciye Sıkacağı 219 TL, Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 209 TL, Rooc Makas Seti 3'lü 99 TL, Rooc Meyve Bıçağı 59 TL, Buz Aküsü 79 TL'den raflarda yerini aldı. 

BİM aktüel ürünler 15 Ağustos 2025! Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM'de yerini aldı - 1. Resim

BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE? 

Bim aktüel 15 Ağustos 2025 kataloğu içerisinde bu hafta öne çıkan indirimli ürünler arasında Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL, Patates Ezici Narenciye Sıkacağı 219 TL, Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 209 TL, Rooc Makas Seti 3'lü 99 TL, Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL, Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL, Cem Servis Gereçleri 129 TL, Alüminyum Döküm Pankek Tavası 339 TL, Rooc Meyve Bıçağı 59 TL, Buz Aküsü 79 TL' den satışta olacak. 

BİM AKTÜEL 15 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU

Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL

Patates Ezici Narenciye Sıkacağı 219 TL

Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 209 TL

Rooc Makas Seti 3'lü 99 TL

Rooc Meyve Bıçağı 59 TL

Buz Aküsü 79 TL

Saklama Kabı Seti 159 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 109 TL

Mutfak Gereçleri 59 TL

Silikon Muffin Kabı / Çikolata Kabı 59 TL

BİM STANLEY TERMOS SATIŞTA 15 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 2025 - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BROŞÜRÜ || Bimde bu hafta cuma neler var, neler geliyor Bim afişi Stanley Vakumlu Çelik Termos, Katlanır Bebek Banyo Seti getiriyor

Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.150 TL

Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,4 Litre 1.990 TL

Smart Drone 2.090 TL

Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL

Senna 55' Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.995 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL

Heifer Blender Set 1.890 TL

Kumtel Dijital Cam Banyo Baskül 249 TL

Blaupunkt Nostaljik Radyo 849 TL

Banyo Paspas Seti 2'li 319 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL

Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 259 TL

Silikon Yastık 119 TL

Ayak Havlusu 65 TL

Pvc Masa Örtüsü 99 TL

Simli Masa Örtüsü 119 TL

Kadın / Erkek Şort Takım 289 TL

Cüzdan 149 TL

Çanta 289 TL

Kaydırmaz Tabanlık 55 TL

Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL

Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL

Paşabahçe Kavanoz 425 cc 14 TL

Cem Servis Gereçleri 129 TL

Alüminyum Döküm Pankek Tavası 339 TL

Alüminyum Döküm Tava 339 TL

Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL

Renkli Dik Kenarlı Ayaklı Kase 159 TL

Lav Servis Tabağı 230 cc 29 TL

Şükrü Ersoy'dan uyku kaçıracak tahmin: Marmara'da her an 7'den büyük deprem olabilirYapımı 2017'de yasaklanmıştı! Stüdyo daireler geri dönüyor
