Kırtasiye malzemeleri A101 BİM ve ŞOK'a geldi mi, ne zaman gelecek?
2025 yılı için market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'in kırtasiye ürünleri katalogları merakala araştırılıyor. Yeni eğitim yılı için geri sayım başlarken, defter, kalem, boya, çanta gibi pek çok kırtasiye malzemesini uygun fiyatlarla satışa sunan marketler araştırılıyor. Peki, Kırtasiye malzemeleri A101 BİM ve ŞOK'a geldi mi, ne zaman gelecek? İşte cevabı...
A101, ŞOK ve BİM, bu sene de uygun fiyatta kırtasiye ürünlerini satışa sunacak. Yeni eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kala kalemden deftere, çantadan boyaya kadar birçok ürün raflarda yerini alacak.
Peki, Kırtasiye malzemeleri A101 BİM ve ŞOK'a geldi mi, ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar...
KIRTASİYE MALZEMELERİ A101 BİM VE ŞOK'A GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?
A101, ŞOK, BİM gibi marketler her sene Ağustos-Eylül aylarında kırtasiye ürünlerini uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. Yani kısa süre içinde kırtasiye ürünlerinin raflarda yerini alması bekleniyor.
BİM'E KIRTASİYE MALZEMELERİ GELDİ Mİ?
BİM'e kırtasiye ürünleri şu an için gelmedi. Ağustos ayının son haftası, Eylül'ün ilk haftası itibarıyla kırtasiye ürünlerinin BİM'e gelmesi bekleniyor.
A101'E KIRTASİYE MALZEMELERİ GELDİ Mİ?
Henüz A101 marketlere kırtasiye malzemeleri gelmedi. Ancak A101'de de şu anda online web sitesi üzerinden Kitap&Kırtasiye bölümünden bazı ürünlerin satışa çıkardı.
ŞOK'A KIRTASİYE MALZEMELERİ GELDİ Mİ?
ŞOK market'e henüz kırtasiye ürünleri gelmedi. Katalog yayınlanması üzere kırtasiye ürünleri satışa çıkacaktır.
Ancak ŞOK online web sitesi üzerinden bazı kırtasiye ürünlerini uygun fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunuluyor.