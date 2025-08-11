BİM aktüel ürünler paylaşıldı! 12-15 Ağustos BİM'e neler geliyor?

Haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu paylaşıldı.12 Ağustos Salı ve 15 Ağustos Cuma günü hem mutfak hem de ev yaşamına yönelik ürünlerin indirime girmesi dikkat çekiyor.

Uygun fiyatlı alışveriş fırsatı sunan katalogda öne çıkan ürünler ve kampanya detayları araştırılıyor. İşte, BİM aktüel Salı ve Cuma günü raflardaki ürünler...

BİM'E NELER GELİYOR?

12 Ağustos Salı günü Varta Energy Pil 79 TL, Garnier Yüz Temizleyici Hyaluronik Aloe 250 ml 149 TL, Garnier Yüz Serumu Hyaluronik Aloe 229 TL, Note Sıvı Allık 109 TL, Note Bb Krem Set 109 TL, Note Göz Altı Kapatıcısı 109 TL, Elidor Sıvı Saç Kremi 200 ml 115 TL, Elidor Saç Yağı 80 ml 135 TL, Clear Şampuan 500 ml 109 TL ve Naturalove Buz Küresi 99 TL'den BİM'de satışa çıkacak.

12-15 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Hazır Kahve Çeşitleri (3ü1 Arada Sütlü Köpüklü / 2si1 Arada) 99 TL

Lucca Kakaolu Fındık Ezmesi 350 gr 135 TL

Patiswiss Karamelize Bisküvili Krema 380 gr 99 TL

Master Nut Boncuk Fıstık 500 gr 57,50 TL

Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar 35 gr 29,50 TL

Proteinocean Protein Bar 50 gr 42,50 TL

Simbat İç Kabak Çekirdeği 70 gr 27,50 TL

Züber Nohut Cipsi 55 gr 39,50 TL

Juss Tea Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L 47,50 TL

Lays Patates Cipsi 125 gr 41 TL

Meysu Limonata 1 L 39,50 TL

Papita Draje Şekerli Vişneli Kakaolu Kek 40 gr 11 TL

Ülker Çubuk Kraker 195 gr 18,50 TL

Aytaç Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL

Aknaz Tam Yağlı Taze Sürülebilir Peynir Çeşitleri 180 gr 37,50 TL

Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 269 TL

Köylüm Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 199 TL

Güneşoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 269 TL

Aytaç Dana Kangal Sucuk 450 gr 179 TL

Namet Soslu Dana Misket-Parmak Köfte 250 gr 85 TL

Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169,50 TL

İçim Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 95 TL

BİM AKTÜEL 15 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU

Katlanır Çamaşır Selesi 229 TL

Patates Ezici Narenciye Sıkacağı 219 TL

Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 209 TL

Rooc Makas Seti 3'lü 99 TL

Rooc Meyve Bıçağı 59 TL

Buz Aküsü 79 TL

Saklama Kabı Seti 159 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 109 TL

Mutfak Gereçleri 59 TL

Silikon Muffin Kabı / Çikolata Kabı 59 TL

Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.150 TL

Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,4 Litre 1.990 TL

Smart Drone 2.090 TL

Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL

Senna 55' Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.995 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL

Heifer Blender Set 1.890 TL

Kumtel Dijital Cam Banyo Baskül 249 TL

Blaupunkt Nostaljik Radyo 849 TL

Banyo Paspas Seti 2'li 319 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL

Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 259 TL

Silikon Yastık 119 TL

Ayak Havlusu 65 TL

Pvc Masa Örtüsü 99 TL

Simli Masa Örtüsü 119 TL

Kadın / Erkek Şort Takım 289 TL

Cüzdan 149 TL

Çanta 289 TL

Kaydırmaz Tabanlık 55 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL

Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL

Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL

Paşabahçe Kavanoz 425 cc 14 TL

Paşabahçe Kavanoz 660 cc 15 TL

Paşabahçe Kavanoz 1000 cc 21 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,50 TL

Cem Servis Gereçleri 129 TL

Alüminyum Döküm Pankek Tavası 339 TL

Alüminyum Döküm Tava 339 TL

Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı 199 TL

Renkli Dik Kenarlı Ayaklı Kase 159 TL

Lav Servis Tabağı 230 cc 29 TL