8 Ağustos BİM Aktüel ürünler fiyat listesi! Bu hafta hangi ürünler geldi?

BİM'de her hafta Salı ve Cuma günleri iki ayrı aktüel katalog yayımlanıyor. 8 Ağustos 2025 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ile raflara gelecek ürünler de belli oldu. Ürünler BİM'de raflarda ve bim.com.tr de yerini aldı. İşte, 8 Ağustos BİM aktüel kataloğu fiyat listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 8 AĞUSTOS

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL

Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL

Buz Makinesi 3.490 TL

Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

Sürgülü Aspiratör 1.349 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

16 İnç Pervaneli Vantilatör 949 TL

Ütü Masası 799 TL

Kelebek Kurutmalık 649 TL

Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL

Simplicty Krep Tava 649 TL

Simplicty Wok Tava 799 TL

Simplicty Tava 699 TL

Santoku Bıçağı 329 TL

Manuel Rondo 649 TL

Dagi Şort Takım Erkek 459 TL

Spor Çantası 399 TL

Tişört Erkek 269 TL

Şort Takım Erkek 369 TL

Şort Takım Kadın 369 TL

Kot Şort Erkek 279 TL

Kot Kapri Kadın 279 TL

Pantolon Erkek 199 TL

Bürümcük Pantolon Kadın 199 TL

Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 299 TL

Leafy Kavanoz ~ 1080 cc 229 TL

Leafy Kavanoz ~ 380 cc 159 TL

Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı ~ 505 cc 239 TL

Borcam Dilimli Kek Kalıbı ~ 1680 cc ~ 21,8 cm 159 TL

Leafy Su Şişesi ~ 1035 cc 159 TL