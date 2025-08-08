8 Ağustos BİM Aktüel ürünler fiyat listesi! Bu hafta hangi ürünler geldi?
BİM 8 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 8 Ağustos Cuma günü buz makinesi, dondurma yapabilen hamur makinesi, elektrikli tek gözlü ocak, katlamalı bisiklet ve daha fazlası raflarda yerini aldı. Bu hafta BİM'de hangi ürünler satışta merak edilirken 8 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi belli oldu.
BİM'de her hafta Salı ve Cuma günleri iki ayrı aktüel katalog yayımlanıyor. 8 Ağustos 2025 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ile raflara gelecek ürünler de belli oldu. Ürünler BİM'de raflarda ve bim.com.tr de yerini aldı. İşte, 8 Ağustos BİM aktüel kataloğu fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 8 AĞUSTOS
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL
Buz Makinesi 3.490 TL
Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
Sürgülü Aspiratör 1.349 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL
16 İnç Pervaneli Vantilatör 949 TL
Ütü Masası 799 TL
Kelebek Kurutmalık 649 TL
Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL
Simplicty Krep Tava 649 TL
Simplicty Wok Tava 799 TL
Simplicty Tava 699 TL
Santoku Bıçağı 329 TL
Manuel Rondo 649 TL
Dagi Şort Takım Erkek 459 TL
Spor Çantası 399 TL
Tişört Erkek 269 TL
Şort Takım Erkek 369 TL
Şort Takım Kadın 369 TL
Kot Şort Erkek 279 TL
Kot Kapri Kadın 279 TL
Pantolon Erkek 199 TL
Bürümcük Pantolon Kadın 199 TL
Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 299 TL
Leafy Kavanoz ~ 1080 cc 229 TL
Leafy Kavanoz ~ 380 cc 159 TL
Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı ~ 505 cc 239 TL
Borcam Dilimli Kek Kalıbı ~ 1680 cc ~ 21,8 cm 159 TL
Leafy Su Şişesi ~ 1035 cc 159 TL