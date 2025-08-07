A101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var?
A101, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü aktüel ürünler kataloğuyla ev eşyaları, mutfak gereçleri ve yazlık ürünlerde cazip indirimler sunuyor. Elektrikli mopedden buharlı temizleyiciye kadar geniş bir yelpazede fırsatlar tüketicileri bekliyor. İşte 7 Ağustos A101 aktüel kataloğu ve indirimdeki ürünlerin tüm detayları...
A101, her hafta olduğu gibi 7 Ağustos 2025 Perşembe günü de “Aldın Aldın” ve “Haftanın Yıldızları” kataloglarıyla tüketicilere ekonomik alışveriş fırsatları sunmaya hazırlanıyor.
Teknolojik ürünlerden günlük yaşamı kolaylaştıran mutfak ve ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi, cazip fiyatlarla raflarda ve online platformda yerini alıyor.
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
55" Frameless UHD Qled Google Tv 16.799 TL
Cep Telefonu 5.499 TL Taşınabilir Kamp Hoparlörü 599 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
40' FHD Android 13 Smart Led Tv 7.399 TL
Buharlı Temizleyici 3.499 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL
Crust Mix Joy Stand Mikser 4.399 TL
Vantilatör 1.499 TL
9 KG Çamaşır Makinesi 11.999 TL
No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL
SEO3 Elektrikli Bisiklet 39.990 TL
VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 2.799 TL
Oto Araç İçi Buzdolabı 2.399 TL
Kör Noktası 70 TL
Oto Araç Kamerası 1.199 TL
Araç İçi Havalı Şişme Yatak 1.399 TL
Mini Kompresör 799 TL
Power Inverter 879 TL
Katlanır Taşıma Arabası 1.499 TL
Bahçe/Plaj Şemsiyesi 899 TL
Plastik Koltuk 179 TL
Laptop Sehpası 399 TL