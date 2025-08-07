Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
A101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var?
A101, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü aktüel ürünler kataloğuyla ev eşyaları, mutfak gereçleri ve yazlık ürünlerde cazip indirimler sunuyor. Elektrikli mopedden buharlı temizleyiciye kadar geniş bir yelpazede fırsatlar tüketicileri bekliyor. İşte 7 Ağustos A101 aktüel kataloğu ve indirimdeki ürünlerin tüm detayları...

A101, her hafta olduğu gibi 7 Ağustos 2025 Perşembe günü de “Aldın Aldın” ve “Haftanın Yıldızları” kataloglarıyla tüketicilere ekonomik alışveriş fırsatları sunmaya hazırlanıyor.

Teknolojik ürünlerden günlük yaşamı kolaylaştıran mutfak ve ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi, cazip fiyatlarla raflarda ve online platformda yerini alıyor.

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

55" Frameless UHD Qled Google Tv 16.799 TL

Cep Telefonu 5.499 TL Taşınabilir Kamp Hoparlörü 599 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

40' FHD Android 13 Smart Led Tv 7.399 TL

A101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var? - 1. Resim

Buharlı Temizleyici 3.499 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

Crust Mix Joy Stand Mikser 4.399 TL

Vantilatör 1.499 TL

A101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var? - 2. Resim

 

9 KG Çamaşır Makinesi 11.999 TL

No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

A101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var? - 3. Resim

SEO3 Elektrikli Bisiklet 39.990 TL

VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

A101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var? - 4. Resim

Basınçlı Yıkama Makinesi 2.799 TL

Oto Araç İçi Buzdolabı 2.399 TL

Kör Noktası 70 TL

Oto Araç Kamerası 1.199 TL

Araç İçi Havalı Şişme Yatak 1.399 TL

Mini Kompresör 799 TL

Power Inverter 879 TL

A101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var? - 5. Resim

Katlanır Taşıma Arabası 1.499 TL

Bahçe/Plaj Şemsiyesi 899 TL

Plastik Koltuk 179 TL

Laptop Sehpası 399 TL
A101 İndirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler var? - 6. Resim

