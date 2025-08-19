Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Oğuzhan Dalgakıran nereye defnedilecek? Jrokez'in cenaze töreni belli oldu

Oğuzhan Dalgakıran nereye defnedilecek? Jrokez'in cenaze töreni belli oldu

- Güncelleme:
Oğuzhan Dalgakıran nereye defnedilecek? Jrokez&#039;in cenaze töreni belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya mecralarında ‘Jrokez’ olarak tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’da yaşadığı 12. kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberi başta ailesi olmak üzere sevenlerini derin bir yasa boğdu. Peki, Oğuzhan Dalgakıran nereye defnedilecek? İşte, ? Jrokez'in cenaze törenine dair tüm detaylar...

Sosyal medya yayıncısı ‘Jrokez’ lakaplı  26 yaşındaki Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki apartmanın 12. katındaki dairesinin balkonundan düştü.

Çevre sakileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibi, Dalgakıran’ın hayatını kaybettiğini belirtti. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dalgakıran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Oğuzhan Dalgakıran nereye defnedilecek? Jrokez'in cenaze töreni belli oldu - 1. Resim

Sevenleri son yolculuğuna uğurlamak için cenaze bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Oğuzhan Dalgakıran nereye defnedilecek? İşte tüm ayrıntılar...

Oğuzhan Dalgakıran nereye defnedilecek? Jrokez'in cenaze töreni belli oldu - 2. Resim

OĞUZHAN DALGAKIRAN NEREYE DEFNEDİLECEK?

Jrokez lakablı Oğuzhan Demirkıran'ın ailesi cenaze töreni için detayları paylaştı. Cenaze töreni 19 Ağustos 2035 salı günü Mersin Muğdat Camii'de gerçekleşecek.

Oğuzhan Dalgakıran'ın ailesi tarafından yapılan paylaşıma göre, Oğuzhan Dalkıran'ın cenazesi Mersin Muğdat Camii'den kaldırılacak. 

Oğuzhan Dalgakıran nereye defnedilecek? Jrokez'in cenaze töreni belli oldu - 3. Resim

Jrokez lakabıyla biline Oğuzhan Dalgakıran, 24 Şubat 1999'da Mersin'de doğdu. Twitch'te yaptığı yayınlarla ismini geniş kitlelere duyuran Dalgakıran, özellikle Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) ve Eray Özkenar gibi isimlerin yer aldığı "Erik Dalı" ekibiyle tanınırlığını arttırdı. Genç yayıncı, kısa bir süre önce Aleyna Dalgakıran ile evlenmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

