Bursa su kesintisi: BUSKİ duyurdu! 19 Ağustos Bursa'da sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Bursa'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Kesintiler altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir. Peki, 19 Ağustos Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte su kesinti programı...
19 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla bazı ilçelerde planlı su kesintisi gerçekleşecek. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan duyurulara göre Yıldırım, Orhagazi ve Osmangazi başta olmak üzere bazı ilçelerde sular kesilecek.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, " Bursa’da sular ne zaman gelecek?" sorusunu aram motorlarında sorgulatmaya başladı.
19 AĞUSTOS BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bursa'nın İnegöl, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde sular kesilecektir. Bursa'da Sular 10:00'da başlayıp 14.00, 15.00, 17:00, 19:00, 11:15, 09:45, 10:10, 02:00, 02:30, 10:10, 10:40 ve 14:45 gelecektir.
BUSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin