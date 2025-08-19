Bursa su kesintisi: BUSKİ duyurdu! 19 Ağustos Bursa'da sular ne zaman gelecek?

19 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla bazı ilçelerde planlı su kesintisi gerçekleşecek. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan duyurulara göre Yıldırım, Orhagazi ve Osmangazi başta olmak üzere bazı ilçelerde sular kesilecek.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, " Bursa’da sular ne zaman gelecek?" sorusunu aram motorlarında sorgulatmaya başladı.