Esenyurt hangi partinin? CHP İstanbul Esenyurt adayı Ahmet Özer yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları

CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt adaylarını değiştirmişti. Partinin açıklamasına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’tan Ahmet Özer’i, Güngören’den Yüksel Yalçın’ı belediye başkan adayı olarak atadı. CHP'den Esenyurt adayı olan Ahmet Özer’in oy oranı merak ediliyor. Ahmet Özer, Esenyurt’ta ne kadar oy aldı? Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy oranı...

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçti. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilen isim Ahmet Özer’in aldığı oranı ise merak konusu oldu. İşte 31 Mart seçimi Ahmet Özer’in oy oranı ve seçim sonuçları...

CHP ESENYURT ADAYI AHMET ÖZER BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. İstanbul ilinde Esenyurt Belediye Başkanlığı seçim sonuçları araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul'un Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adayları değişti. CHP, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile “kent uzlaşısı” kapsamında İstanbul’da Esenyurt için anlaştı. CHP’li yetkililer Esenyurt adayı Ali Gökmen’in adaylıktan kendi isteğiyle çekildiğini belirterek, Ahmet Özer’in aday gösterildiğini açıkladı. Gökmen, CHP’nin 18 Şubat’ta yaptığı aday tanıtım toplantısında, anons edilmedi ve sahneye çıkmadı. Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer aday oldu.

İşte, resmi olmayan sonuçlara göre Ahmet Özer’in aday olduğu Esenyurt Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...