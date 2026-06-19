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Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki kayısı bahçesinde traktörüyle çalıştığı sırada aniden karşısına çıkan kurtla burun buruna gelen çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Korna çalarak hayvanı bulunduğu alandan uzaklaştırmaya çalışan çiftçinin şaşkınlık dolu anlarına sahne olan olayda, sese irkilip bir süre traktörü izleyen kurt daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu.

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