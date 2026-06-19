2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya puansız başladı. Alınan mağlubiyetin ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında Türkiye'nin üst tura çıkma ihtimalleri ve yeni Dünya Kupası formatında uygulanan puan eşitliği kuralları geliyor. ''Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası puan eşitliğinde neye bakılır?'' araştırılırken ''Dünya Kupası en iyi üçüncüler nasıl belirlenir?'' sorusu da gündemde.

D Grubu'nda ilk maçını kaybeden A Milli Takım için henüz hiçbir şey sona ermiş değil. Türkiye'nin önünde Paraguay ve ABD karşılaşmaları bulunuyor. Grup aşamasında her takım üç maça çıktığı için ay-yıldızlı ekip kalan iki mücadelede alacağı sonuçlarla son 32 turuna yükselme şansını sürdürüyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası puan eşitliğinde neye bakılır? Dünya Kupası en iyi üçüncüler nasıl belirlenir?

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası puan eşitliğinde neye bakılır? Dünya Kupası en iyi üçüncüler tur atlama sistemi

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin gruptan çıkması için Paraguay ve ABD maçlarını kazanması ve doğrudan son 32 turuna yükselmesi gerekiyor. İlk iki sıra elde edilemese bile grup üçüncülüğüyle de Türkiye üst tura çıkabilir.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası puan eşitliğinde neye bakılır? Dünya Kupası en iyi üçüncüler tur atlama sistemi

DÜNYA KUPASI PUAN EŞİTLİĞİNDE NEYE BAKILIR?

2026 Dünya Kupası'nda aynı puana sahip takımların sıralanmasında ilk olarak ikili averaj kriterleri dikkate alınıyor. Eşit puandaki ekiplerin kendi aralarındaki maçlarda topladığı puanlar, gol averajı ve attıkları goller değerlendiriliyor. Eşitlik bozulmazsa genel averaj, toplam gol sayısı ve fair-play puanları devreye giriyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası puan eşitliğinde neye bakılır? Dünya Kupası en iyi üçüncüler tur atlama sistemi

DÜNYA KUPASI EN İYİ ÜÇÜNCÜLER TUR ATLAMA SİSTEMİ NASIL?

Yeni Dünya Kupası formatında grup üçüncüleri de eleme turu için yarışıyor. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan 12 takım arasında genel bir sıralama yapılıyor. Bu sıralamada en yüksek puana sahip sekiz ekip son 32 turuna yükseliyor. Puan eşitliği halinde ise gol averajı, atılan gol sayısı ve disiplin puanları belirleyici oluyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası puan eşitliğinde neye bakılır? Dünya Kupası en iyi üçüncüler tur atlama sistemi

SON 32 TURUNA KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının ardından toplam 32 takım eleme turuna kalacak. 12 grubun birinci ve ikinci sıralarında yer alan 24 takım doğrudan son 32 turuna yükselecek.

Kalan 8 kontenjan ise grup üçüncüleri arasındaki sıralamada en başarılı olan takımlara verilecek. Böylece toplam 32 ekip şampiyonluk mücadelesine eleme aşamasında devam edecek.



Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası puan eşitliğinde neye bakılır? Dünya Kupası en iyi üçüncüler tur atlama sistemi

2026 DÜNYA KUPASI AVERAJ SİSTEMİ

MADDE 13: PUAN EŞİTLİĞİ VE ELEME AŞAMALARINA YÜKSELME

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından aynı grupta iki veya daha fazla takımın puanlarının eşit olması halinde, sıralamayı belirlemek için aşağıdaki kriterler belirtilen sırayla uygulanacaktır:

1.⁠ ⁠Adım:

a) İlgili takımlar arasında oynanan grup maçlarında elde edilen en yüksek puan sayısı;

b) İlgili takımlar arasında oynanan grup maçlarından kaynaklanan üstün gol averajı;

c) İlgili takımlar arasında oynanan tüm grup maçlarında atılan en fazla gol sayısı.

2.⁠ ⁠Adım:

Yukarıdaki a) ila c) kriterleri uygulandıktan sonra takımların sıralaması hala eşit ise ve nihai sıralamanın belirlenmesi gerekiyorsa, a) ila c) kriterleri yalnızca geriye kalan takımlar arasındaki maçlara uygulanır. Bu yöntemle karar verilemezse, puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım için aşağıdaki d) ila f) kriterleri uygulanır:

d) Tüm grup maçlarındaki üstün gol averajı;

e) Tüm grup maçlarında atılan en fazla gol sayısı;

f) Alınan sarı ve kırmızı kart sayılarına göre hesaplanan en yüksek takım davranış puanı (oyuncular ve takım görevlileri):

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası puan eşitliğinde neye bakılır? Dünya Kupası en iyi üçüncüler tur atlama sistemi

Sarı kart: eksi 1 puan

Dolaylı kırmızı kart (iki sarı kart sonucu): eksi 3 puan

Doğrudan kırmızı kart: eksi 4 puan

Sarı kart ve doğrudan kırmızı kart: eksi 5 puan

Tek bir maçta bir oyuncu veya takım görevlisi için yukarıdaki puan kesintilerinden yalnızca biri uygulanır. En yüksek puana sahip takım üst sırada yer alır.

İkinci adım kapsamında, etkilenen tüm takımlar d) ila f) kriterleri uygulanarak sıralanır. Bir takım, belirli bir kriter sonucunda daha üst veya daha alt sıraya yerleşirse ancak aynı kriterle tüm takımların sıralanması mümkün olmazsa, kalan iki veya üç takım bir sonraki kritere göre sıralanır ve bu şekilde devam edilir.

Her durumda, bir kriterin uygulanmasından sonra kalan iki veya üç takım için ikinci adımın değerlendirme süreci yeniden başlamaz.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası puan eşitliğinde neye bakılır? Dünya Kupası en iyi üçüncüler tur atlama sistemi

3.⁠ ⁠Adım:

ve 2. adım prosedürleri sonucunda da karar verilemezse aşağıdakiler uygulanır:

g) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın yayımlanmış en güncel sürümüne göre sıralanır;

h) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, karar verilinceye kadar FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın en güncel sürümünden önce yayımlanmış sürümleri esas alınarak sıralanmaya devam edilir.

GRUPLARINI ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLAYAN TAKIMLAR ARASINDA EN İYİ SEKİZ TAKIMIN BELİRLENMESİ

Üçüncü sırada yer alan takımlar arasındaki en iyi sekiz takım aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Tüm grup maçlarında elde edilen en yüksek puan sayısı;

b) Tüm grup maçlarından elde edilen gol averajı;

c) Tüm grup maçlarında atılan en fazla gol sayısı;

d) Tüm grup maçlarında alınan sarı ve kırmızı kartlara göre, Madde 13, 1. paragraf, 2. adımda belirtilen şekilde hesaplanan en yüksek takım davranış puanı (oyuncular ve takım görevlileri);

e) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın yayımlanmış en güncel sürümüne göre sıralanır;

f) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, karar verilinceye kadar FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın en güncel sürümünden önce yayımlanmış sürümleri esas alınarak sıralanmaya devam edilir.

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