Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Beşiktaş GAİN'i geçerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste üçüncü kez kupaya uzanan sarı lacivertlileri tebrik etti.

Erdoğan açıklamasında, "Üst üste 3’üncü kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı, taraftarıyla birlikte tüm Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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