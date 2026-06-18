Fenerbahçe'nin, PSV forması giyen Brezilyalı sol bek Mauro Junior'un transferi için önemli mesafe kat ettiği ileri sürüldü.

Vedat Muriqi'yi kadrosuna katan sarı lacivertlilerin PSV forması giyen Mauro Junior'un transferinde ilerleme kaydettiği iddia edildi.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Voetbal International'ın haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla görüşmelere başladı ve taraflar kişisel şartlarda anlaşmaya çok yakın.

SERBEST KALMA BEDELİ

Haberde, Mauro Junior'un sözleşmesinde belirli bir bonservis bedeli karşılığında ayrılmasına imkan tanıyan bir madde yer aldığı ve yaklaşık 18 milyon avro olduğu ifade edilen bu bedelin, şu anda 12 milyon avro seviyesine düştüğü aktarıldı. Fenerbahçe'nin oyuncuyla sözlü anlaşmaya varması halinde PSV ile temaslarını hızlandırarak söz konusu çıkış maddesini devreye sokabileceği öne sürüldü.

Mauro Junior

PORTO DA TALİP OLDU

Porto'nun da Mauro Junior ile ilgilendiği ve oyuncuya Güney Avrupa'dan başka kulüplerin de talip olduğu kaydedildi. Hollanda ekibi PSV altyapısından yetişen Mauro Junior; sol bek, sol kanat ve orta saha bölgelerinde görev yapabiliyor.

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