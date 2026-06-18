Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı: İşte anlaşmanın bozulma nedeni
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirilirken Aykut Kocaman'dan Kartal'a gidilen süreç hakkında detaylar ortaya çıktı.
- Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevine yeniden gelmesinin ardından ilk teknik direktör adayı Aykut Kocaman ile temas kuruldu.
- Görüşmelerde takımın geleceği, transfer planlaması ve oyun anlayışı üzerine değerlendirmeler yapıldı.
- Futbol yapılanması, Dirk Kuyt'ın teknik ekibe dahil edilmesi ve saha içi planlaması gibi konularda görüş ayrılıkları yaşandı.
- Aziz Yıldırım, görüş ayrılıkları nedeniyle "Daha ilk günden böyle anlaşmazlıklar olacaksa, birlikte yola çıkmaya gerek yok" diyerek Aykut Kocaman seçeneğini rafa kaldırdı.
- Bazı yöneticilerin Yıldırım'ı ikna etme çabalarına rağmen karar değişmedi ve İsmail Kartal süreci başladı.
- Aykut Kocaman ile ortak zemin bulunamamasının ardından yönetim, İsmail Kartal ile temas kurarak göreve davet etti.
- 18 Haziran Çarşamba akşamı İsmail Kartal ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Fenerbahçe yönetimi tercihini Kartal'dan yana kullandı.
- Fenerbahçe, resmi açıklamayla teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihiyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
KOCAMAN İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI
Sporx'in haberine göre; Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından teknik direktörlük için ilk olarak Aykut Kocaman ile temas kuruldu. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde takımın geleceği, transfer planlaması ve oyun anlayışı üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Ancak yapılan görüşmelerde özellikle futbol yapılanması, Dirk Kuyt'ın teknik ekibe dahil edilecek olması ve saha içi planlaması konusunda görüş ayrılıkları yaşandı.
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"BİRLİKTE YOLA ÇIKMAYA GEREK YOK"
Edinilen bilgilere göre son görüşmede ortaya çıkan fikir ayrılıklarının ardından Aziz Yıldırım, yönetim kurulundaki isimlere "Daha ilk günden böyle anlaşmazlıklar olacaksa, birlikte yola çıkmaya gerek yok" değerlendirmesinde bulundu. Bu gelişmenin ardından Aykut Kocaman seçeneği rafa kaldırıldı ve teknik direktör arayışında yeni bir sayfa açıldı. Bazı yöneticiler, Aziz Yıldırım'ı Aykut Kocaman konusunda ikna etmek için uğraştı ancak Yıldırım'ın kararı değişmedi ve İsmail Kartal süreci hemen başladı.
İSMAİL KARTAL'A TELEFON
Aykut Kocaman ile ortak zeminde buluşulamamasının ardından yönetim, rotasını çok hızlı bir şekilde İsmail Kartal'a çevirdi. İsmail Kartal, son süreçte yapılan temasların ardından göreve davet edildi. 18 Haziran Çarşamba akşamı deneyimli teknik adamla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Fenerbahçe yönetimi tercihini Kartal'dan yana kullandı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe, daha sonra yaptığı resmi açıklamayla teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu. Böylece Aziz Yıldırım yönetiminin yeni dönemdeki teknik direktör tercihi resmiyet kazanırken, perde arkasında yaşanan Aykut Kocaman süreci de dikkat çekti. Taraftarlar da kamp öncesi teknik direktörün açıklanması ile rahat bir nefes aldı.