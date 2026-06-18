ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, The New York Times podcast’inde İsrail’in aşırı sağcı bakanları Ben-Gvir ve Smotrich’e tepki gösterdi. ABD-İran mutabakatını savunan Vance, Tel Aviv’in uzlaşmaz tavrını eleştirerek, "9 milyonluk bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her ulusal güvenlik sorununa kendi yolunuzla şiddet kullanarak çözüm bulamazsınız" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, The New York Times’ın popüler podcast programı "Interesting Times"ta köşe yazarı Ross Douthat’ın konuğu oldu.

Yapılan hararetli söyleşide Vance, ABD ile İran arasında varılan tarihi mutabakat zaptını savunurken, anlaşmayı baltalamaya çalışmakla ve aşırı saldırgan bir tutum sergilemekle suçladığı İsrail hükümetinin sağ kanat bakanlarını yerden yere vurdu .

"9 MİLYONLUK BİR ÜLKESİNİZ, HER ŞEYİ SADECE ÖLDÜREREK ÇÖZEMEZSİNİZ"

Sunucu Ross Douthat’ın, varılan barış anlaşmasının İsrail’de hiç popüler olmadığını hatırlatması ve bölgedeki varoluşsal risklere değinmesi üzerine JD Vance, İsrail kamuoyundaki panik havasının yersiz olduğunu öne çıkardı. İsrail kabinesinin aşırı sağcı isimleri Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in anlaşmayı hedef alan açıklamalarına doğrudan cevap veren Vance, şöyle konuştu:

"İsrail siyasi sisteminin ve halkının büyük kesimlerinin bu anlaşmaya karşı çok hassas olduğu açık. Ancak aynı zamanda, anlaşma hakkında bazı yanlış bilgileri alıp bunları yaygınlaştırdıklarını ve bu konuda bir nevi paniğe kapıldıklarını düşünüyorum. Onların sisteminde, Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi anlaşmaya saldıran kişiler gördünüz. Ve sanırım onlara vereceğim yanıt şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? Dokuz milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız."

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ten İsrail’e tarihi ayar: 9 milyonluk bir ülkesiniz, öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız

"İSRAİL'DEKİ PANİK HAVASINI ANLAMIYORUM"

Anlaşmanın yürürlüğe girmesine rağmen İsrail tarafının İran’ın terör faaliyetlerini fonlamaya devam edeceğine yönelik şüphelerini "tuhaf bir panik" olarak tasvir eden ABD Başkan Yardımcısı, iplerin tamamen Washington'ın elinde olduğunu kaydetti. İsrail hükümetine yönelik eleştirilerini sürdüren Vance, konuşmasına şöyle devam etti:

"İsrail sisteminde fark ettiğim tuhaf bir panik havası var; İran için iyi olacak her şeyin gerçekleşeceğini varsayıyorlar — ama İranlılar davranışlarını hiç değiştirmeden. Ve neden kimsenin bunun doğru olduğunu düşündüğünü anlamıyorum. Anlaşma böyle yazılmadı. Tüm mali baskı gücü ABD’nin elinde. ABD Başkanı ya da Hazine Bakanı tüm bu yaptırımları kaldırmak zorunda. İran, bir terör örgütünü finanse etmeye devam ederse, İran’a yönelik yaptırımları gerçekten kaldıracağımızı mı sanıyorlar? Cevap şudur: Elbette hayır."

"AMERİKA'NIN ÇIKARLARI İLE UYUŞMADIĞI NOKTADA FARKLI YOLLAR İZLERİZ"

Cumhuriyetçi Parti içindeki şahin kanadın ve İsrail lobisinin baskılarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nin öncelikle kendi halkının refahını gözetmek zorunda olduğunun altını çizen JD Vance, müttefikleri Tel Aviv ile stratejik sınırları çizdi:

"Her ne kadar buna inansam da, bu anlaşmanın tüm dünya için iyi olacağına inansam da, temelde Amerikan halkının çıkarlarının ne olacağı konusunda endişeliyiz. Başkan da bunu göstermiştir. İsrail’deki siyasi sistemin hedefleri ile Amerikan halkının hedefleri arasında uyumsuzluk gördüğü yerlerde, farklılıkların olduğu noktalarda Amerika’nın çıkarlarını gözeteceğimizi söylemeye hazırdır. Dolayısıyla zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanacağı kesindir. Bence bu normaldir."

"ABD'DEN TEK BİR KURUŞ GİTMEYECEK, BU BİR KAZAN-KAZAN DURUMU"

NYT röportajının ardından Başkan Yardımcısı Beyaz Saray basın brifing odasında gazetecilerin karşısına çıktı.

ABD ve İran arasında varılan tarihi mutabakatın ardından küresel piyasalardaki son durumu paylaşan Vance, "Dün gece 12,5 milyon varil petrol Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Bu, çatışmanın başından beri en yüksek rakam" yorumunda bulundu.

Boğazların bir daha küresel ekonomi için bir tıkanma noktası olarak kullanılmasını engellemekte kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Yardımcısı, "Bu durum dürüst olmak gerekirse İranlıların da istediği bir şey değil" dedi.

Medyada dolaşan milyarlarca dolarlık fon iddialarına açıklık getiren Vance, İran'ın ekonomik kazanç elde etmesinin tek şartının tam uyum olduğunu hatırlattı:

"300 milyar dolar ya da 24 milyar dolar ya da bu ya da o para miktarı hakkında şeyler duyacaksınız. Ve asıl gerçek şu ki, İranlılar bu kaynaklardan herhangi birini almanın tek yolu — Amerika Birleşik Devletleri'nden hiçbir kuruş alamayacaklar, ne pahasına olursa olsun — ama anlaşmadan herhangi bir fayda sağlamanın tek yolu tam uyum göstermek ve davranışlarını değiştirmek. Eğer İranlılar davranışlarını değiştirmezse, askeri ve nükleer programları hala yok edilecek; eğer davranışlarını değiştirirlerse, Orta Doğu ile dönüştürücü bir ilişkiye sahip olacaklar. Bu bizim için bir kazan-kazan durumudur."

İran içinde pragmatistlerin tartışmayı kazandığını ve gerçek bir ayrışma yaşandığını belirten Vance, kuşkuculara şu soruyu yöneltti: "İnsanlar İranlıların davranışlarını asla değiştirmeyeceğini söylüyor. Belki bu doğrudur ve eğer öyleyse, anlaşmanın avantajlarından hiçbiri onlara ulaşmayacaktır. Ama denemeye değmez mi?"

Ayrıntılar geliyor...

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