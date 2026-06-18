Anadolu Ajansı
Zeynep Sönmez, Nottingham Açık'a ikinci turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Lexus Nottingham Açık'a ikinci turda veda etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham Açık'a ikinci turda veda etti.
Zeynep Sönmez, ikinci turda İsviçreli Viktorija Golubic'e 7-5, 4-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Ay-yıldızlı genç tenisçi, organizasyonda 2 numaralı seri başı, dünya 22 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek ikinci tura yükselmişti.
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