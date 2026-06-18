Fenerbahçe'de dördüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, eski öğrencisi Dusan Tadic'e yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu.

Sarı lacivertlilerin eski yıldızı Dusan Tadic'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Al-Wahda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sırp yıldıza eski hocası İsmail Kartal'dan dikkat çeken bir teklif geldi.

Sharjah Sports'un haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'nın, Dusan Tadic ile oyuncunun isteği doğrultusunda sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

KARTAL'DAN TADIC'E TEKLİF

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe teknik direktörlüğüne geri dönen İsmail Kartal'ın, iki gün önce eski öğrencisi Dusan Tadic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Haberde, İsmail Kartal'ın sürekli iletişim halinde olduğu Tadic'e "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" diye teklifte bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe'de birlikte çalışan ve başarılı bir dönem geçiren ikilinin görüşmesinde, Tadic'in futbol sonrası kariyer planlarının da konuşulduğu aktarıldı.

Dusan Tadic - İsmail Kartal

ALMANYA VE ÜLKESİNDEN TEKLİF

Öte yandan, aktif futbol kariyerini sürdürmeyi de değerlendiren Dusan Tadic'e Almanya'dan Schalke 04 ve Sırbistan'dan FK Vojvodina'nın teklif yaptığı belirtildi. Sırp yıldızın önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor

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