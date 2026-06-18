Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e sürprizi
Fenerbahçe'de dördüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, eski öğrencisi Dusan Tadic'e yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu.
- Al-Wahda'nın Dusan Tadic ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaştığı öne sürüldü.
- Fenerbahçe teknik direktörlüğüne geri dönen İsmail Kartal'ın Dusan Tadic ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
- İsmail Kartal'ın Tadic'e "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" diye teklifte bulunduğu aktarıldı.
- Tadic'in futbol sonrası kariyer planlarının da konuşulduğu ifade edildi.
- Dusan Tadic'e Almanya'dan Schalke 04 ve Sırbistan'dan FK Vojvodina'nın da teklif yaptığı belirtildi.
- Tadic'in önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.
Sarı lacivertlilerin eski yıldızı Dusan Tadic'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Al-Wahda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sırp yıldıza eski hocası İsmail Kartal'dan dikkat çeken bir teklif geldi.
Sharjah Sports'un haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'nın, Dusan Tadic ile oyuncunun isteği doğrultusunda sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
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KARTAL'DAN TADIC'E TEKLİF
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe teknik direktörlüğüne geri dönen İsmail Kartal'ın, iki gün önce eski öğrencisi Dusan Tadic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Haberde, İsmail Kartal'ın sürekli iletişim halinde olduğu Tadic'e "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" diye teklifte bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe'de birlikte çalışan ve başarılı bir dönem geçiren ikilinin görüşmesinde, Tadic'in futbol sonrası kariyer planlarının da konuşulduğu aktarıldı.
ALMANYA VE ÜLKESİNDEN TEKLİF
Öte yandan, aktif futbol kariyerini sürdürmeyi de değerlendiren Dusan Tadic'e Almanya'dan Schalke 04 ve Sırbistan'dan FK Vojvodina'nın teklif yaptığı belirtildi. Sırp yıldızın önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor