AB, Türkiye'nin Avrupa savunma projelerinde yer almasını engellemeye çalışan Yunanistan'a ayar verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa'nın güvenlik ve savunma alanında Türkiye ile daha yakın iş birliğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Ankara'nın NATO içindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea’ya konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, özellikle savunma alanında Türkiye ile iş birliği yapmanın önemine değindi.

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Avrupa Birliği’nin 150 milyar avroluk savunma programı SAFE’e Türkiye’nin katılımını engellemeye çalışan Yunanistan için uyarı niteliğindeki sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye ile elimizden geldiğince iş birliği yapmayı öneriyoruz. Savunmada, Türkiye'nin SAFE'ye katılmaması nedeniyle, mevcut üye devletler Türkiye ile daha yakın iş birliği için çaba gösteriyor; çünkü çoğunluğu Türkiye ile birlikte NATO'da yer alıyor ve Türkiye de orada önemli bir rol oynuyor.”

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"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Kallas, Yunan gazetesinin, Türkiye’nin iki AB ülkesini tehdit ettiği yönündeki kışkırtıcı sorusuna ise, Avrupa'nın özellikle savunma alanında Türkiye ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu söyleyerek cevap verdi. Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki önemine vurgu yaptı.

(Kaynak: TRTHABER)

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