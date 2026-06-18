Survivor 2026'da finale yükselen isimlerden biri olan Nagihan Karadere, hem yarışmadaki performansı hem de spor kariyeriyle yeniden gündemin merkezine yerleşti. Yıllardır atletizm pistlerinde ve televizyon ekranlarında adından söz ettiren başarılı sporcu, bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Finale son bir gün kala ''Survivor Nagihan kaç yaşında, nereli, evli mi?'' soruları da gündemin merkezine oturdu.

Nagihan Karadere spor kariyerinin ardından televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden biri haline geldi. İlk defa Survivor 2016 sezonunda yarışan Karadere yarışmayı ilk beş içerisinde tamamladı. 2018 sezonunda finale kadar yükselen başarılı yarışmacı, şampiyonluğu kıl payı kaçırarak ikinci olmuştu. Daha sonra Survivor All Star sezonlarında da mücadele eden Karadere, parkur performansıyla yarışmanın en başarılı kadın yarışmacıları arasında gösterildi. 2026 sezonunda da finale kalmayı başaran Nagihan Karadere, şampiyonluk için son mücadelelerini veriyor. Peki, Survivor Nagihan kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor Nagihan kaç yaşında, nereli, evli mi? Nagihan Karadere Survivor 2026 final yolunda!

SURVİVOR NAGİHAN KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2026'da finale yükselen isimlerden biri olan 42 yaşındaki Nagihan Karadere 16 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Uzun yıllardır atletizm ve televizyon dünyasında yer alan Karadere, Survivor'daki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Survivor Nagihan kaç yaşında, nereli, evli mi? Nagihan Karadere Survivor 2026 final yolunda!

NAGİHAN KARADERE NERELİ?

Nagihan Karadere Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Milli atlet olarak Türkiye'yi birçok uluslararası organizasyonda temsil eden Karadere, spor kariyerinde önemli başarılara imza attı.

Survivor Nagihan kaç yaşında, nereli, evli mi? Nagihan Karadere Survivor 2026 final yolunda!

NAGİHAN KARADERE EVLİ Mİ?

Nagihan Karadere'nin bekar olduğu bilinmektedir. Karadere, Uğur Gökçe ile yaptığı evliliği 2016 yılında sonlandırdı. Başarılı sporcunun Ece Arven Gökçe adında bir kızı bulunuyor.

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