Okan Buruk, Fildişili yıldıza gelen teklifi açıkladı. G.Saray’ın başarılı hocası “Singo’nun Dünya Kupası performansı kalitesini gösterdi. Avrupa’da birçok kulübün radarında. 60 milyon avroya giderse ben şaşırmam” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında sarı kırmızılı kulübün Monaco’dan transfer ettiği Wilfried Singo’ya övgüler yağdırdı. Tecrübeli teknik adam, Fildişi formasıyla Fransa ile yapılan hazırlık maçında ve Dünya Kupası’nda Ekvador karşılaşmasında kalitesini ortaya koyan ve bütün dikkatleri üzerine çeken Singo için konuşan Buruk “Bir Liverpool maçı oynadı ki, kalitesini gösterdi. Bizde çok iyi başlamıştı ama sakatlıklar yaşadı. Bu yüzden de beklenen süreleri alamadı. Ama Singo potansiyeli çok fazla olan bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

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Wilfried Singo

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Singo’nun Dünya Kupası’ndaki formunun kendisini şaşırtmadığını söyleyen Okan Buruk “Dünya Kupası’nın ardından bir büyük kulüp gelip serbest kalma bedeli 60 milyon avroyu ödeyip alırsa şaşırmayın! Çünkü Singo, Avrupa’da birçok kulübün radarında olan bir oyuncu. Kaldı ki çok pozitif ve saha dışında da çok büyük artı sağlayan bir oyuncu. Onu aldığım için hiç pişman olmadım! Dilerim bizimle olur ve yeni sezonda nelere imza atabileceğini herkes görür” dedi. Singo’yu geçen sene de isteyen Napoli’nin yıldız oyuncu için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

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