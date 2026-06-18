Adana'da sokaklarda sahipsiz şekilde koşuşturan 2 eşek, bir vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı. Eşekleri bulan Hasan Aktürk, "Sahipsiz şekilde koşuyorlardı, biz de yakalayıp bağladık. Yemini, suyunu veriyoruz. Sahiplendik, sahiplerine teslim etmek için" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde başıboş şekilde koşan 2 eşeği fark eden Hasan Aktürk, çevredeki vatandaşlara veya trafiğe zarar vermemesi için hayvanları yakalayarak güvenli bir alana bağladı. Aktürk, eşeklerin bakımını da üstlendi.

Sahipsiz eşekleri korumaya aldı: Mümkünse gelsin alsınlar

"MÜMKÜNSE SAHİPLERİ GELSİN TESLİM EDELİM"

Eşeklerin sahibinin bulunmasını beklediklerini belirten Hasan Aktürk, "Damda kuş uçururken 2 eşeğin sahipsiz şekilde koştuğunu gördüm. İnsanlar zarar görmesin diye yakaladık. Yemini ve suyunu veriyoruz. Mümkünse sahipleri gelsin teslim edelim. Aç ve susuz kalmasınlar diye Allah rızası için sahip çıktık. Amacımız sahiplerine sağ salim teslim etmek" ifadelerini kullandı.

Sahipsiz eşekleri korumaya aldı: Mümkünse gelsin alsınlar

Mahalle sakinleri de eşeklerin bir an önce sahiplerine ulaşmasını isterken, hayvanların bakımının geçici olarak vatandaşlar tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

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