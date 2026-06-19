2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ederken futbolseverler TRT 1 yayınlarında yaşanan erişim sorunlarını araştırıyor. Maç saatlerinde ekranda görülen "şifreli kanal" veya "sinyal yok" uyarıları nedeniyle gözler TRT'nin güncel frekans bilgilerine çevrildi. ABD-Avustralya karşılaşması öncesinde de birçok izleyici TRT 1 yayınını sorunsuz izleyebilmek için frekans ayarlarını kontrol ediyor. İşte, Dünya Kupası canlı yayın TRT frekans bilgileri...

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarının Türkiye yayın hakları TRT'de bulunuyor. Turnuvadaki maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor. İşte, Dünya Kupası canlı yayın TRT frekans bilgileri...

Dünya Kupası canlı yayın TRT frekans bilgileri: TRT1 canlı yayın şifreli mi?

DÜNYA KUPASI CANLI YAYIN TRT FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 ve TRT Spor yayınlarını izlemek isteyen kullanıcılar televizyon veya uydu alıcılarının kurulum menüsünden manuel arama işlemi gerçekleştirebiliyor. Kanal ayarları bölümüne giriş yaptıktan sonra güncel frekans bilgileri girilerek tarama işlemi tamamlanabiliyor.

TRT'nin paylaştığı güncel Dünya Kupası frekans bilgileri;

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4



Dünya Kupası canlı yayın TRT frekans bilgileri: TRT1 canlı yayın şifreli mi?

TRT 1 ŞİFRELİ Mİ, NEDEN ŞİFRELİ HATASI VERİYOR?

TRT 1 normal yayın akışında ücretsiz olarak izlenirken Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlarda zaman zaman şifreleme uygulanabiliyor. Dünya Kupası yayın hakları anlaşmaları sebebi ile ekranlarda bu uyarılar yer alabiliyor.

Uluslararası turnuvaların yayın hakları belirli ülkeler için satın alındığından, Türkiye dışındaki bölgelerde izlenmesini önlemek amacıyla bazı karşılaşmalarda uydu yayınına şifreleme uygulanabiliyor.

Dünya Kupası canlı yayın TRT frekans bilgileri: TRT1 canlı yayın şifreli mi?

TRT 1 SİNYAL YOK HATASI NEDEN ÇIKIYOR?

Dünya Kupası maçları sırasında görülen sinyal sorunlarının en önemli nedenlerinden biri eski frekans bilgilerinin kullanılması oluyor. Güncel olmayan kanal listeleri nedeniyle bazı uydu alıcıları TRT yayınlarını doğru şekilde alamayabiliyor.

Büyük maçlar öncesinde kanal listesinin güncellenmesi ve gerekirse manuel kanal araması yapılmasını öneriliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası