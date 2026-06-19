ABD-Avusturalya canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta sorusu gündemin merkezine oturdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup heyecanı sürerken D Grubu'nun ikinci maçında ABD ile Avustralya karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya iyi başlayan iki takımın mücadelesi, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor. A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı grupta oynanacak karşılaşma, Türkiye'nin üst tur şansını yakından ilgilendirmesi nedeniyle dikkatle takip ediliyor.

ABD-Avusturalya canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu! Ev sahibi ekipte yıldız futbolcu Christian Pulisic'in sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor. Baldırındaki problem nedeniyle kadrodan çıkarılan deneyimli oyuncu, Avustralya karşısında forma giyemeyecek. D Grubu'nda oynanacak ABD-Avustralya karşılaşmasının sonucu, Türkiye'nin gruptaki geleceği açısından da önem taşıyor.

ABD-AVUSTURALYA CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanacak ABD-Avustralya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte ilk 11ler: ABD-Avusturalya canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası D Grubu

ABD-AVUSTURALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD ile Avustralya arasındaki Dünya Kupası D Grubu mücadelesi 19 Haziran Cuma günü oynanacak. Lumen Field Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

İşte ilk 11ler: ABD-Avusturalya canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası D Grubu

ABD-AVUSTURALYA MAÇ KADROSU İLK 11

ABD: Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pepi, Balogun

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, O'Neill, Okon-Engstler, Leckie, Toure, Velupillay

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