2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda gözler şimdi Paraguay karşılaşmasına çevrildi. Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. ''Türkiye Paraguay'ı yenerse gruptan çıkar mı?'' sorusu gündemeyken Dünya Kupası'nda yeni formatın uygulanması nedeniyle gruptan çıkma ihtimalleri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Takım, gruptaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaştı. Kanada'nın Vancouver şehrnde oynanan mücadelede rakibine 2-0 mağlup olan millileriz turnuvaya puansız başladı. Avustralya'nın gollerini Irankunda ve Metcalfe kaydederken maç 2-0 mağlibiyetle sonuçlandı. Alınan sonucun ardından Avustralya ve ABD ilk hafta sonunda 3'er puana ulaşırken, Türkiye ile Paraguay puan hanesini açamadı. Peki, Türkiye Paraguay'ı yenerse gruptan çıkar mı? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye Paraguayı yenerse gruptan çıkar mı? Gözler sıradaki Milli maça çevrildi

TÜRKİYE PARAGUAY'I YENERSE GRUPTAN ÇIKAR MI?

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay karşısında alacağı galibiyet, son 32 turu yolunda çok önemli bir avantaj sağlayacak ama tek başına gruptan çıkmayı garantilemeyecek. D Grubu'nda ilk maçların ardından ABD ve Avustralya 3'er puana ulaşırken, Türkiye ile Paraguay henüz puan kazanamadı.

Milliler Paraguay'ı mağlup ederek 3 puana yükselmesi halinde son hafta öncesinde hem grup ikinciliği hem de en iyi üçüncüler arasına girme şansını sürdürecek. 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan yeni format nedeniyle üçüncü sıradaki takımların da eleme turuna yükselme ihtimali bulunuyor.

Paraguay karşısında alacağımız üç puan Türkiye'nin turnuvadaki kaderini belirleyebilecek en kritik sonuçlardan biri olacak.

Türkiye Paraguayı yenerse gruptan çıkar mı? Gözler sıradaki Milli maça çevrildi

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Türkiye Dünya Kupası'ndan elenmedi. Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrasında puansız kalan ay-yıldızlı ekibimşiz grup aşamasında oynayacağı iki karşılaşma öncesinde hala tur şansını koruyor.

Paraguay ve ABD maçlarından alınacak sonuçlar sıralamayı doğrudan etkileyecek.

Türkiye Paraguayı yenerse gruptan çıkar mı? Gözler sıradaki Milli maça çevrildi

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın yeni sisteminde grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 32 turuna yükseliyor. Kalan 12 grubun en başarılı 8 üçüncüsü de bir üst tura çıkma hakkı elde ediyor.

Türkiye'nin gruptan çıkması için önünde üç farklı senaryo var; Milliler grubu lider veya ikinci sırada bitirerek doğrudan tur atlayabilir. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise en iyi üçüncü takımlar arasında yer alması gerekiyor. Bu noktada da artık puan kadar averaj ve atılan gol sayısı da büyük önem taşıyor.

Türkiye Paraguayı yenerse gruptan çıkar mı? Gözler sıradaki Milli maça çevrildi

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Paraguay maçı 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. San Francisco Bay Area Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak.

Karşılaşma Dünya Kupası yayın hakları kapsamında TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Paraguayı yenerse gruptan çıkar mı? Gözler sıradaki Milli maça çevrildi

ABD-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Grup aşamasındaki son maçında Türkiye ev sahibi ülkelerden ABD ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nun nihayetini belirleyebilecek ABD-Türkiye maçı 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak.

Karşılaşma Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak. Aynı saatte Paraguay ile Avustralya da karşı karşıya gelecek.

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