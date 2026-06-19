ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılması beklenen Trump'ın ziyareti, ABD-Türkiye ilişkileri ve küresel gündem açısından kritik önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili ilk açıklama daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan gelmişti. Rubio, ABD Başkanı'nın Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını belirterek, toplantının ittifak tarihindeki en önemli zirvelerden biri olacağını ifade etmişti.

GÖREV SONRASI İLK ZİYARET

Trump'ın göreve geldikten sonra Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olması beklenen program, Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi kapsamında gerçekleşecek.

Türkiye, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak. Ankara'daki toplantı, ittifakın 36'ncı liderler zirvesi olarak kayıtlara geçecek. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Avrupa'nın güvenlik mimarisi, savunma harcamaları, NATO'nun geleceği ve ABD'nin ittifak içindeki rolü gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Öte yandan zirvenin, İran ile ABD ve İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından düzenlenecek olması da toplantının önemini artırıyor.

Liderlerin bölgesel güvenlik ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri de masaya yatırması bekleniyor.

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