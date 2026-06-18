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Ankara'nın Mamak ilçesinde el freni çekilmediği için yokuş aşağı hızla savrulan sürücüsüz kamyoneti fark eden fırıncı Mesut Bakıcı, kendi canını hiçe sayıp hareket halindeki aracın şoför koltuğuna atlayarak büyük bir felaketi önledi. Sokakta oynayan çocukların hayatını kurtararak günün kahramanı ilan edilen duyarlı vatandaşın faciayı kıl payı engellediği o nefes kesen anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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