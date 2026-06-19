Steam'in merakla beklenen yaz indirimine sayılı günler kala, gözler bir kez daha takvime çevrildi. Valve'ın yıl içerisindeki en büyük indirim etkinliği olarak kabul edilen kampanya haziran ayının son günlerinde başlayacak. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak/bitecek?

Steam Yaz İndirimi, her yıl olduğu gibi bağımsız yapımlardan büyük bütçeli AAA oyunlara kadar geniş bir oyun yelpazesinde önemli fiyat düşüşleri sunacak. Oyuncuların istek listelerine ekledikleri birçok oyun aynı anda indirime gireceğinden, fiyat karşılaştırması yapmak ve uzun süredir beklenen oyunları daha uygun fiyatlarla satın almak mümkün olacak.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ TAKVİMİ

Steam Yaz İndirimi 2026'nın 25 Haziran - 9 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanlandı. Valve'ın yıl içindeki en büyük indirim etkinliği olan kampanya, 25 Haziran'da Pasifik Saati ile 10.00'da başlayacak ve 9 Temmuz'da aynı saatte sona erecek. Oyuncular, iki hafta boyunca binlerce oyunu indirimli fiyatlarla satın alma fırsatı yakalayacak.

Steam yaz indirimleri takvimi belli oldu... Steam yaz indirimleri 2026 ne zaman?

BÖLGELERE GÖRE İNDİRİM SAATİ

Steam Yaz İndirimi, 25 Haziran'da Pasifik Saati ile 10.00'da başlayacak. Diğer bölgelerdeki başlangıç saatleri ise şöyle:

Birleşik Krallık (BST): 25 Haziran 18.00

Orta Avrupa (CEST): 25 Haziran 19.00

Hindistan (IST): 25 Haziran 22.30

Japonya (JST): 26 Haziran 02.00

Sidney (AEST): 26 Haziran 03.00

Yeni Zelanda (NZST): 26 Haziran 05.00

İndirim dönemi 9 Temmuz 2026'da aynı saatlerde sona erecek.

Özellikle büyük alışveriş yapmayı planlayan kullanıcılar için Steam'in mevsimsel indirimleri, yılın en yüksek indirim oranlarını sunan dönemler arasında yer alıyor. Satış başlamadan önce oyunları Steam istek listesine eklemek, oyunlar indirime girdiğinde bildirim alınmasını sağlayacak.



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