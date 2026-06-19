Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak üniversite adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de biri de sınavda yasak olan eşya ve aksesuarlar oldu. Peki, Peki, YKS'ye girerken hangi eşya ve aksesuarlar yasak? Sınavda ojeli tırnak, protez tırnak ve piercing yasak mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın gerçekleştirilecek. İlk oturumun başlamasına kısa bir süre kala YKS 2026 kılavuzunda yer alan bilgiler de bir kez daha gündeme geldi. ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzda YKS oturumlarına katılırken dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiş, yasak olan aksesuarlar paylaşmıştı.

YKS'DE YASAK OLAN ARAÇ VE AKSESUARLAR

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla 18 gelmeleri kesinlikle yasaktır.



YKS kılavuzunda protez tırnak ve oje kullanımına dair bir karar bulunmuyor.



YKS sınavına girerken yasak olan şeyler/aksesuarlar... Ojeli tırnkak, protez tırnak, piercing yasak mı?



SINAV BİNALARINA ALINMAYACAKLAR

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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