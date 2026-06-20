Survivor 2026'da aylar süren zorlu maraton sona erdi. Dominik'te başlayan mücadele, İstanbul'da gerçekleşen büyük final gecesiyle noktalandı. Finalde Nagihan ve Nobre şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelirken, milyonların merakla beklediği sonuç da belli oldu. Peki, Survivor 2026'nın şampiyonu kim oldu? Kupayı Nagihan mı, Nobre mi kaldırdı?

Survivor 2026'da büyük heyecan sona erdi. Aylar boyunca Dominik Cumhuriyeti'nde süren zorlu mücadelelerin ardından finalistler İstanbul'da düzenlenen canlı yayında son kez karşı karşıya geldi. Sezon boyunca performanslarıyla dikkat çeken Nagihan ve Nobre, Survivor kupasını kazanabilmek için final gecesinde mücadele etti. Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği sonuç ise gecenin sonunda açıklandı. Peki, Survivor birincisi kim oldu? Survivor 2026 şampiyonu Nobre mi, Nagihan mı?

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu... Survivor birincisi kim oldu? Nobre mi, Nagihan mı?

SURVİVOR BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor 2026'da uzun süredir devam eden mücadele sona erdi. Dominik'te başlayan yarışma, İstanbul'da düzenlenen büyük final gecesiyle tamamlandı. Sezon boyunca zorlu parkurlarda yarışan finalistler son kez karşı karşıya geldi. Finalin ardından Survivor 2026'nın birincisi Nobre oldu.

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu... Survivor birincisi kim oldu? Nobre mi, Nagihan mı?

SURVİVOR 2026 ŞAMPİYON NOBRE Mİ, NAGİHAN MI?

Survivor 2026 finalinde Nagihan ile Nobre şampiyonluk kupası için mücadele etti. Milyonlarca izleyicinin takip ettiği final gecesinde Survivor 2026 şampiyonu Nobre oldu. Böylece Survivor 2026'nın şampiyonu Nobre olurken, Nagihan sezonu ikinci sırada tamamladı.



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